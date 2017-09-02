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Dursun Özbek: Şampiyonluğun en kuvvetli adayı olacağımıza tüm kalbimle inanıyorum

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğun en güçlü adayı olacaklarına inandığını belirtti.

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Özbek, Galatasaray Kulübünün aylık resmi yayın organı Galatasaray  dergisinin eylül sayısında yer alan yazısında, yeni oluşturdukları kadroyla  sezona çok iyi bir başlangıç yaptıklarını aktardı.

Yeni sezon yapılanmasına erken başladıklarını anlatan Özbek, şunları  kaydetti:

"Tek hedefimiz sahada yüreğini ortaya koyan, iyi ahlaklı, arma uğruna  mücadele etmekten kaçınmayan, kariyeri ve yetenekleri yadsınamayacak oyunculardan  kurulu, yenilenmiş, tazelenmiş takımlar kurmaktı. Yeni sezonda ilk sahne alan  futbol takımımız oldu ve skorlardan ziyade ortaya konulan, Galatasaray'a yakışan  hırs ve savaşçı karakter ile sezona mükemmel bir başlangıç yapıldı. Bunun  devamının geleceğine ve şampiyonluğun en kuvvetli adayı olacağımıza tüm kalbimle  inanıyorum."

Galatasaraylı taraftarların bu sezon oynanan maçlarda takımlarının  yanında olduğunu vurgulayan Özbek, "Futbolun ardından basketbolda, voleybolda ve  diğer tüm branşlarda, hep bir ağızdan yola çıktığımız günkü sloganla 'Daha güçlü,  daha başarılı, daha büyük, daima Galatasaray.' diye haykırabilmek adına  mücadelemiz sürecek. Bu sezon tüm Galatasaraylıların yüzü gülecek. Çünkü en  gencinden en yaşlısına kadar her Galatasaraylı bunu hak ediyor. Sarı kırmızı  renkler için çarpan her yürek bizleri bu yolda birbirimize daha da kenetliyor.  Yaşasın Galatasaray." ifadelerini kullandı.

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