Dursun Özbek: TFF ile görüşülerek yabancı sınırı kuralı ele alınacaktır

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Sports&Business Summit 17" etkinliği öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zorlu Raffles Otel'de düzenlenen etkinlikte futbol takımının genel durumuyla ilgili konuşan Özbek, "İlk 7 hafta sonrası iyi durumdayız. Bu bize rehavet getirmiyor. İyi bir performansla gitmek istiyoruz. Hem oyuncularımı hem de teknik kadroyu tebrik ediyorum. Disiplini elden bırakmamak konusunda dikkatlerini çekiyorum. Sahada gösterelen performansın en büyük tetikçisi taraftarımızdır. Taraftarın etkisiyle özellikle iç sahada takımın performansının nasıl yükseldiğini görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Başarı karşısında rehavete kapılmamaları gerektiğinin altını çizen Özbek, "Lig uzun bir maraton. Dolayısıyla hiçbir zaman bugünkü durumun rehavetine kapılmadan sezon sonuna kadar aynı performansı götürmek lazım. Galatasaray'ın yapması gereken budur. Puan durumuna bakarak rahatlık içinde değiliz. Aksine disiplini bir tık daha yukarı çıkarma amacındayız. Taraftarın ve camianın kenetlenmiş olması her şeyin üzerindedir. Sezon sonuna kadar aynı disiplinle devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yabancı oyuncu kuralı ele alınacak

Dursun Özbek, Kulüpler Birliği Vakfı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmeden yabancı oyuncu kuralarının gündeme geldiğini kaydederek, "Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılacak görüşmeler neticesinde bu konu ele alınacaktır." şeklinde görüş belirtti.