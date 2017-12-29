Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz'in listeleri belli oldu

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, sarı-kırmızılılarda 13 ve 20 Ocak'ta yapılacak seçim öncesinde adayları ve listelerini açıkladı.

Galatasaray'da mevcut başkan Dursun Özbek ile birlikte Mustafa Cengiz, listesini iletti ve resmen aday oldu. Galatasaray Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar: "37. başkanımızı seçmek üzere 20 Ocak'ta seçime katılacağız. Bugün 18:00'e kadar müracaat eden iki adayımız var. Biri mevcut başkanımız Dursun Özbek, diğeri adayımız Mustafa Cengiz." ifadelerini kullandı. Öte yandan Aktar, seçimin 3 yıllığına yapıldığını ve yeni başkanın 3 yıl boyunca görev yapacağını söylerken, Mayıs ayında seçim olmayacağını kaydetti.

Dursun Özbek mevcut yönetimden 7 kişiyle devam edecekken, listesine 7 de yeni isim aldı.

EMİR SARIGÜL VE ALBAYRAK GİRMEDİ

Daha önce de yönetimlerde yer aldığını belirten Sarıgül, yaptığı açıklamada "Ünal Aysal gibi bir başkanla çalıştım. Galatasaray'a 3 dönem yönetici olarak hizmet ettim. Bu dönem işlerimin yoğunluğu nedeniyle zaten böyle bir şey düşünemezdim. Kimseyle de böyle bir görüşmem olmadı" dedi.

Abdurrahim Albayrak ise tekliflere teşekkür etti.

DURSUN ÖZBEK'İN LİSTESİ

Özkan Olcay

Nasuhi Sezgin

Osman Kocaman

Ali Yüce

Mehmet Dedeoğlu

Can Topsakal

Murat Atay

Ahmet Cebeci

Ural Aküzüm

İsmail Sarıkaya

YEDEKLER

Mehmet Onultan

Cevat Genç

Burçin Arslan

Serdal Koç

Ozan Oral

MUSTAFA CENGİZ'İN LİSTESİ

Celal Açar

Ahmet Sabri Şenkal

Acar Baltaş

Nejat Güney

Okan Böke

Adil Araboğlu

Emre Erdoğan

Cenk Soyer

Hacı Hüseyin Toprak

Ahmet Ünal Çeviköz

YEDEK ÜYELER

Mahmut Recevik

Mehmet Ömer Cansever

Dinç Üner

Erol Özmandıracı

Arif Badur

MUSTAFA CENGİZ: "ZLATAN'I GALATASARAY'A GETİRECEĞİM"

Mustafa CEngiz bir süre önce yaptığı açıklamada, "Ben Boş laflar etmem. Galatasaray'ın 3-4 yerine yedek ve asıl takviye yapması şart. Galatasaray'da her zaman dünya yıldızları oynamalı. Hala Ibrahimovic'te ısrar ediyorum. Ibrahimovic Galatasaray'da oynar. Yine Ibrahimovic diyorum. Yine Fatih Hocam'la, Drogba diyorum. Büyümeye yönelik harcamaları asla durdurmayacağız. Dünya yıldızlarını Galatasaray'a getireceğim." ifadelerini kullanmıştı.

(Sporx)