Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz'in listeleri belli oldu
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, sarı-kırmızılılarda 13 ve 20 Ocak'ta yapılacak seçim öncesinde adayları ve listelerini açıkladı.
Galatasaray'da mevcut başkan Dursun Özbek ile birlikte Mustafa Cengiz, listesini iletti ve resmen aday oldu. Galatasaray Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar: "37. başkanımızı seçmek üzere 20 Ocak'ta seçime katılacağız. Bugün 18:00'e kadar müracaat eden iki adayımız var. Biri mevcut başkanımız Dursun Özbek, diğeri adayımız Mustafa Cengiz." ifadelerini kullandı. Öte yandan Aktar, seçimin 3 yıllığına yapıldığını ve yeni başkanın 3 yıl boyunca görev yapacağını söylerken, Mayıs ayında seçim olmayacağını kaydetti.
Dursun Özbek mevcut yönetimden 7 kişiyle devam edecekken, listesine 7 de yeni isim aldı.
EMİR SARIGÜL VE ALBAYRAK GİRMEDİ
Daha önce de yönetimlerde yer aldığını belirten Sarıgül, yaptığı açıklamada "Ünal Aysal gibi bir başkanla çalıştım. Galatasaray'a 3 dönem yönetici olarak hizmet ettim. Bu dönem işlerimin yoğunluğu nedeniyle zaten böyle bir şey düşünemezdim. Kimseyle de böyle bir görüşmem olmadı" dedi.
Abdurrahim Albayrak ise tekliflere teşekkür etti.
DURSUN ÖZBEK'İN LİSTESİ
Özkan Olcay
Nasuhi Sezgin
Osman Kocaman
Ali Yüce
Mehmet Dedeoğlu
Can Topsakal
Murat Atay
Ahmet Cebeci
Ural Aküzüm
İsmail Sarıkaya
YEDEKLER
Mehmet Onultan
Cevat Genç
Burçin Arslan
Serdal Koç
Ozan Oral
MUSTAFA CENGİZ'İN LİSTESİ
Celal Açar
Ahmet Sabri Şenkal
Acar Baltaş
Nejat Güney
Okan Böke
Adil Araboğlu
Emre Erdoğan
Cenk Soyer
Hacı Hüseyin Toprak
Ahmet Ünal Çeviköz
YEDEK ÜYELER
Mahmut Recevik
Mehmet Ömer Cansever
Dinç Üner
Erol Özmandıracı
Arif Badur
MUSTAFA CENGİZ: "ZLATAN'I GALATASARAY'A GETİRECEĞİM"
Mustafa CEngiz bir süre önce yaptığı açıklamada, "Ben Boş laflar etmem. Galatasaray'ın 3-4 yerine yedek ve asıl takviye yapması şart. Galatasaray'da her zaman dünya yıldızları oynamalı. Hala Ibrahimovic'te ısrar ediyorum. Ibrahimovic Galatasaray'da oynar. Yine Ibrahimovic diyorum. Yine Fatih Hocam'la, Drogba diyorum. Büyümeye yönelik harcamaları asla durdurmayacağız. Dünya yıldızlarını Galatasaray'a getireceğim." ifadelerini kullanmıştı.
(Sporx)
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