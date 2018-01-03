Dursun Özbek: Yeni tesislerimizin statla arası 8 dakika olacak

İSTANBUL Teknik Üniversitesi’nde 1969-1974 dönemi içerisinde amatör futbol takımımız vardı. Amatör futbol takımı hem 1.Amatör kümede oynuyor hem de üniversiteler arası maçlarda oynuyor. Ben de o takımın bir üyesiydim. Geçmişe bağlı olarak anları fotoğraflamak veya resmetmek şimdiki gibi kolay değildi. O gün itibarıyla Teknik Üniversite’den sonra lisansım Mustafa Kemal Paşa Spor’dadır, Bursa’da. 3000 TL karşılığında transfer olmuştum.

ERDOĞAN’LA İDMAN YAPTIK

Daha sonra İstanbul Teknik Spor Kulübü’nde Yönetim Kurulu Üyesi oldum. Basketin özellikle şampiyon olduğu dönemde Hüseyin Alplerin, Cihatların, Nurilerin döneminde ben de yönetim kurulundaydım. Futbol şubesi bana bağlıydı. Yaklaşık 8 sene orada yöneticilik yaptım. Dolaysıyla futbol sevdası böyle bir şey bir yerden başlıyorsunuz. Aynı dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız İ.E.T.T’ydi. Aynı sahalarda idman yapar ve onunla karşılaşırdık.

Başkanlık hep kafamdaydı

ÖZELLİKLE okul yıllarında, 1960’lı yıllarda herkesin bir idolü vardı, hayali vardı. O gün itibarıyla Selahattin ağabey (Beyazıt) Galatasaray Başkanı’ydı. Yatılı okuyorduk. Eviniz orası, yanınızda yatan arkadaşınız kardeşiniz gibi. Gece yatak sohbetlerinde kimisi şarkıcı olmak isterken ben hem Selahattin ağabey gibi biri olmak hem de G.Saray Başkanı olmak istiyordum.

5 önemli başlık var

SAYIN Cumhurbaşkanımızın alt yapı ve tesisleşme olarak yaptıklarının yanında biz futbol camiası olarak bu kadar başarılı değiliz. Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettiğimizde hem kulüplerin mali yapılarını düzeltmeleri konusunda, hem de alt yapıyla ilgili hazırladığımız projeleri ilettik. Konu başlıklarımıza baktığımız zaman a) Tribündeki terörü nasıl bitiririz? b) Sağlık problemlerini nasıl çözeriz? c) UEFA kriterlerinde konusunda neler yapılabilir? d) Mağazacılık ve pazarlama e) Saha Bakımı’ydı.

Rezerv lig GEREKLi!..

U19-18-17 yaş grubunun yaptığı maçları bir türlü ilgi çeken bir noktaya getiremiyoruz. Komisyonlarımız bu manada çalışıyor ama şahsi fikrimi söylersem ya kulüplerin pilot takımları olması lazım ya da bir rezerv ligimiz olması lazım.

Buna mesai derler!

“Ben şu an kulübe sabah 09.00’da gelip 21.00’de çıkıp eve gidiyorum. Buna mesai derler. Hayatım GS!”

GENEL olarak düşündüklerim G.Saray ve Türk futbolunun daha iyi olması için. Bu tespitler herkesin yaptığı tespitler. Sadece benim düşündüğüm ya da benim aklıma gelen konular değil. Bütün Başkanlar ve bütün yöneticiler benzer şekilde düşünmüşler ancak tatbik edememişler. Ben şu an Galatasaray Spor Kulübü’ne sabah 09.00’da geliyorum akşam 21.00’de çıkıp evime gidiyorum. Buna mesai derler, bunlar gerçekten çok zor şeyler.

HATALAR YAPMIŞIMDIR

G.Saray Başkanı olan kişinin başkanlığın medyatik unsurlarıyla ilgilenmemesi lazım. Burası bir dernek. Bu derneğin 30 milyon taraftarı var. Maça bilet alan, forma alan kişilerin hakkı var. ‘Tüyü bitmemiş yetimin hakkı’ diye bir deyim varya, buraya tam oturuyor. Hep en iyisini yapmaya çalıştım. Hata da yapmışımdır ama hayatın içinde hata yapmamak imkansız.

Ailem hep destek

1950 doğumluyum. Giresun Şebinkarahisar ilçesinde çocukluğum geçti. Daha sonra 1961’de Galatasaray Lisesi’ne girdim ve 1969 senesinde de mezun oldum. 43 senelik evliyim. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden 1974 senesinde mezun oldum. Aynı yılda da Taksim Talimhane’de ticarete başladım. 2 tane çocuğum var. Bir kız, bir erkek. Galatasaray Başkanlığım sürecinde hem çocuklarımdan hem de eşimden çok destek gördüm. Dolayısıyla bu sayede de Galatasaray’a geniş zaman ayırma fırsatım oldu. Kısaca hayat hikâyem bu şekilde.

G.SARAY Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Vakfı Başkanı ve yazarımız Engin Verel’e çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

İşte öne çıkan sözleri:

Bizim Büyükçekmece’de 100 dönümlük bir arazimiz var. Çok değerli bir yer ve orası Galatasaray’ın inisiyatifinde. Konuyla ilgili Büyükçekmece Belediye Başkanı Sayın Hasan Akgün ile görüştüm. Galatasaray A takımını Büyükçekmece’ye taşımak biraz zor. Çünkü orası yeşil alan ve yeşil alan olduğu için bizim oraya alt yapıyı götürebiliriz ama bunun içinde bir yapılaşmaya, tesisleşmeye, konaklamaya ihtiyacımız var. Bütün bunlar olmadan taşınmanın bir anlamı yok.

KENDİSİNE DE BİRE BİR ANLATTIM

Sayın Akgün iyi bir Galatasaraylı ve bu konuda bize yardımcı da olmak istiyor. Bu manada destek istedik kendisinden. Görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni bir projemiz var. Sayın Cumhurbaşkanımıza da anlattım. Florya’daki tesislerimizden taşınacağız. Türk Telekom Stadyumu ile Florya’daki tesislerin arası yaklaşık 30 km. Maç saatindeki trafiği düşünürseniz 1 saat-1.5 saat arasında bir zaman harcanıyor. Otobüs yolculuğu da konforlu bir yolculuk değil. Dolaysıyla Florya’daki yerleşkemizden çıkacağız. Daha mantıklı bir nokta için çalışıyorduk.

STATLA ARASI SADECE 8 DAKİKA

Sayın Cumhurbaşkanımıza konuyu arz ettiğimde stada yakın bir lokasyona tesislerimizi taşımayı istedik. Kendisi de çok ilgilendi ve Kemerburgaz’daki araziyi bize verdi. Kendisine bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. Bu manada da bizim önümüzü açtı. Çalışmalar bitti artık. Statla arası 8 dakika yeni tesislerimizin. 6 tane nizami futbol sahamız olacak orada. Yasal izinler bitmek üzere. Artık burayı Galatasaray’ kazandıracağız. Çünkü alt yapının gelişmesi için de buna ihtiyaç duyuluyor.

TESİSLERİMİZ UEFA STANDARTLARINDA

FUTBOL ekonomisini 1970’lerle kıyasladığınız zaman çok değişti ve dünyada çok büyüdü. En büyük sektörlerden biri haline geldi. Dünyadaki bütün futbolcu transferlerine bakın. Örneğin benim 3000 TL’ye Mustafa Kemal Paşaspor’a transfer olduğum rakamla bugün futbolun bonservis bedellerinin ulaştığı rakamlar ortada. İmkanlar ve tesisler kötüydü. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Kendisi futbolumuzun sevdalısı. Bugün tesislerimize baktığınız zaman hepsi UEFA Standartlarında. Futbol bugüne kadar tesisleşme anlamında zirve yapmıştır.

Akşam