Dursun Özbek'e sosyal medyadan büyük tepki

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in İgor Tudor ayrılığı ve alınan seçim kararının ardından düzenlediği basın toplantısı sosyal medyada çok konuşuldu.

Özbek'in sürekli yaptığı 2018 vurgusu ve basın mensuplarının sorduğu sorularına verdiği cevapları tatmin edici bulmayan Galatasaray taraftarları tepki gösteren paylaşımlarda bulundu.

İşte o tepkilerden bazıları;

'15 dakika oldu Dursun Özbek hiçbir şey söylemedi. Sorulara da yanıt vermiyor..'

'20 dakikadır Dursun Özbek’i dinliyorum. Bu basın toplantısı neden yapıldı. Neden seçim kararı alındı. En ufak bi fikir sahibi olamadım.'

'Dursun Özbek'in favori 3 cevabı: ''Güzel soru. Hakikaten güzel soru. Evet güzel soru.''

'Dursun Özbek'in konuşmasından anladığım tek şey "2018 Mayıs Galatasaray için çok önemli' Eeeee.... Başka?'

'Dursun Özbek'in basın toplantısından çıkan tek sonuç: Fatih Terim gelmeyecek.'

'Dursun Özbek’in basin toplantisini anlayan Öss’de anlatim bozukluklari sorularindan full ceker. Ben iptal.'

'Ben bir edebiyat öğretmeni olarak Dursun Özbek'in ne dediğini anlayamadım.'

'Galatasarayın şuan ki halini dursun özbek in sorulara verdiği(veremedigi) cevaplarla aynı yönde görüyorum.'

'Dursun Özbek'in önündeki kağıtta sadece #Mayıs#2018 yazıyor galiba'

'basın toplantısının özeti; dursun özbek: hebele hübele değerli galatasaraylılar eğvle eğvle'

'Şu basın toplantısından sonra Dursun Özbek'in karşısına kim çıkarsa onun kazanmasını isterim. Ulan bir insan bu kadar önemli bir basın açıklaması yapıp da 1 kelime içimizi ferahlatacak bir şey söylemez mi?'

'Ne sorarsan sor yanıt aynı! Elinde bi metin hep aynı cümleler. Sıkıcı ve gereksiz vakit kaybı. Değerli Galatasaraylılar, 2018 mayıs, kim seçilirse seçilsin destek bık bık bık. Bu başkan GS’ye yakışmıyor. En azından şanlı taraftarına'