Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Dursun Özbek'e sosyal medyadan büyük tepki

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in İgor Tudor ayrılığı ve alınan seçim kararının ardından düzenlediği basın toplantısı sosyal medyaya damga vurdu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in İgor Tudor ayrılığı ve alınan seçim kararının ardından düzenlediği basın toplantısı sosyal medyada çok konuşuldu.

Özbek'in sürekli yaptığı 2018 vurgusu ve basın mensuplarının sorduğu sorularına verdiği cevapları tatmin edici bulmayan Galatasaray taraftarları tepki gösteren paylaşımlarda bulundu.

İşte o tepkilerden bazıları;

'15 dakika oldu Dursun Özbek hiçbir şey söylemedi. Sorulara da yanıt vermiyor..'

'20 dakikadır Dursun Özbek’i dinliyorum. Bu basın toplantısı neden yapıldı. Neden seçim kararı alındı. En ufak bi fikir sahibi olamadım.'

'Dursun Özbek'in favori 3 cevabı: ''Güzel soru. Hakikaten güzel soru. Evet güzel soru.''

'Dursun Özbek'in konuşmasından anladığım tek şey "2018 Mayıs Galatasaray için çok önemli' Eeeee.... Başka?'

'Dursun Özbek'in basın toplantısından çıkan tek sonuç: Fatih Terim gelmeyecek.'

'Dursun Özbek’in basin toplantisini anlayan Öss’de anlatim bozukluklari sorularindan full ceker. Ben iptal.'

'Ben bir edebiyat öğretmeni olarak Dursun Özbek'in ne dediğini anlayamadım.'

'Galatasarayın şuan ki halini dursun özbek in sorulara verdiği(veremedigi) cevaplarla aynı yönde görüyorum.'

'Dursun Özbek'in önündeki kağıtta sadece #Mayıs#2018 yazıyor galiba'

'basın toplantısının özeti; dursun özbek: hebele hübele değerli galatasaraylılar eğvle eğvle'

'Şu basın toplantısından sonra Dursun Özbek'in karşısına kim çıkarsa onun kazanmasını isterim. Ulan bir insan bu kadar önemli bir basın açıklaması yapıp da 1 kelime içimizi ferahlatacak bir şey söylemez mi?'

'Ne sorarsan sor yanıt aynı! Elinde bi metin hep aynı cümleler. Sıkıcı ve gereksiz vakit kaybı. Değerli Galatasaraylılar, 2018 mayıs, kim seçilirse seçilsin destek bık bık bık. Bu başkan GS’ye yakışmıyor. En azından şanlı taraftarına'

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Belediye başkanı taciz etti iddiası... Taciz iddiası kamerada

Belediye başkanı taciz etti iddiası... Taciz iddiası kamerada

Karşındakini ikna etmenin 12 yolu

Karşındakini ikna etmenin 12 yolu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Bu işte bir terslik var

Bu işte bir terslik var

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Çapkın ve Mutlu davasında karar!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA