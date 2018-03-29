Dursun Özbek'in Belhanda, Feghouli ve Bruma transferlerinde büyük bir vurgun yaptığı ortaya çıktı

Özellikle Dursun Özbek yönetiminde yapılan transferlerde sık sık boy gösteren menajer Ahmet Bulut’un Galatasaray’ı icraya verdiği ortaya çıktı. Feghouli, Belhanda ve Bruma transferlerini gerçekleştiren Bulut’un bu üç yıldızdan dolayı sarı kırmızılı kulüpten alacağının olmadığı, ünlü menajerin Hakan Balta, Ahmet Çalık ve Cenk Gönen’den biriken 1,7 milyon euro’luk bir ödeme alması gerektiği ifade edildi. Daha önce Batur Altıparmak’ın icraya verdiği Galatasaray’ın Ahmet Bulut’a en kısa süre içerisinde bu parayı tedarik edeceği belirtilirken, menajerlerin ‘Bunlar hep 2014’ten kalan alacaklar. Eğer mahkemeye gitmezsek 5 yıl dolduğu takdirde alacaklarımız düşecek, güncellenmeyen dosyalar rafa kalkacak’ dedikleri öğrenildi.

DURSUN ÖZBEK YÖNETİMİ 'BU TRANSFERLERDE MENAJERLİK ÜCRETİ ÖDEMEDİK' AÇIKLAMASI YAPMAMIŞTI!

Yaz ayında Bruma’nın Leipzig’e satılmasında ön ayak olan, Feghouli transferinde West Ham ayağını, Belhanda’da ise Kievli yöneticileri ikna eden Ahmet Bulut’un bu üç transferde bir anda geri plana itildiği ve Dursun Özbek’in ani bir manevrayla Bulut’a yetki belgesini vermediği öğrenildi. Özbek yönetiminin Bruma, Feghouli ve Belhanda transferlerini kendileri bitirdiği ortaya çıkarken, aradaki menajerlik ücretlerinin konusu hakkında herhangi bir açıklama yapılmaması kafalarda soru işareti bıraktı.