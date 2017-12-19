Dursun Özbek'in karşısına çıkan ilk aday Turgay Kıran oldu

Galatasaray'ın eski 2. başkanlarından Turgay Kıran, alınan olağanüstü seçim kararının ardından başkan adaylığını açıkladı.

Futbol Tutkusu programına telefonla bağlanan Kıran, "Çok geç bir karar verdi ve Galatasaray'a tam zarar verecek bir dönemde de böyle bir kararı almak zorunda kaldı. Ben her zaman -geçen dönemde de söylemiştim- Galatasaray'ın en sıkıntılı dönemlerinde dahi benim mücadelem Galatasaray'da demokrasinin işleyiş olması ve bu başkanlık adaylığında her zaman var olmamdır. Bunları Galatasaraylılar çok iyi biliyor. Biz Galatasaray'ı hiçbir zaman yarı yolda bırakmadık. Söz verip de yarı yolda kaçmadık." ifadelerini kullandı.