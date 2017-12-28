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Dursun Özbek'in listesi netlik kazandı

Eşref Alaçayır'ın yeni dönemde listede yer almaması üzerine Başkan Dursun Özbek, Avukat Mehmet Dedeoğlu'nu yönetim kurulu listesine aldı

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Sarı kırmızılı camianın genç genel kurul üyelerinden Selim Sefada da, Başkan Dursun Özbek'in listesine dahil edildi. Ayrıca durumu merak edilen mevcut yönetimde Basketboldan Sorumlu idareci olarak görev yapan Can Topsakal'ın yeni dönemde de Özbek'in listesinde yer alacağı belirtildi.

Hafta başından bu yana Camiada birçok isimle görüşen Özbek yönetim kuruluna bu sabah saatlerinde 2 ismi daha dahil edip Divan Kurulu başkanlığına listesini temsil edecek.

Netleşen isimler şunlar:

Özkan Olcay, Nasuhi Sezgin, Selim Sefadan, Ali Yüce, Mehmet Dedeoğlu, Osman Kocaman, Mehmet Onurtan, Ozan Oral, Ahmet Cebeci, Cevat Genç, İsmail Sarıkaya, Can Topsakal.

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