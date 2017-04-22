Dursun Özbek: Birbirimizle kavga ederek mi başarı sağlarız?
Dün akşam A Spor'a konuk olan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Aziz Yıldırım hakkında 'Benim kimse hakkımda ön yargım yok' açıklamasını yaptı.
Özbek sorulan bir soru üzerine Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile görüşlerini de dile getirdi.
Dursun Özbek, Aziz Yıldırım için şu ifadeleri kullandı:
'Ben Galatasaray Başkanı, Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkanı. Zaman içinde çok yarıştık, çok maç yaptık. Benim kimse hakkımda ön yargım yok. Birbirimizle barışık olup, örnek teşkil etmeliyiz. Niye kulüp başkanları birbirleriyle kavgalı olsun? Spor bu. Birbirimizle kavga ederek mi başarı sağlarız, nasıl daha iyi yapabiliriz diye düşünerek mi? Bunu sorgulamalıyız.'
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