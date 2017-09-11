Son Dakika Haberleri E-gazete 11Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Dursun Özbek'ten flaş yabancı kuralı açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yabancı sınırlaması polemiği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yabancı sınırı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
 
Yabancı kuralı konusunda federasyon başkanı ile görüştünüz mü? soruna Özbek, "Yabancı konusu gündeme gelmedi. Yabancı konusunu öncelikle, Kulüpler Birliği olarak konuyla ilgili toplanacağız. Kendi aramızda oluşacak konsensusa bağlı olarak Federasyon ile konuyu görüşeceğiz. Buradaki maksat ne Türk futbolu zarar görsün, ne de kulüpler zor durumda kalsın. Benim Galatasaray başkanı olarak düşüncem böyle bir yasağın olmaması. Çok sık sistem değişmesi her zaman fayda getirmez diye düşünüyorum" şeklinde cevap verdi. 
 
Özbek bu hafta Antalyaspor karşısında kaybedilen iki puana ilişkin ise "Daha ligin başındayız. Ligin başı her zaman bu tür sürprizlere gebe. Dördüncü maçımızda bir beraberlik aldık. Bu tip yol kazaları olabilir. Mühim olan 34'üncü haftada tepede olmak" dedi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Darbe üssünde o gece: Mustafa Mete Kaygusuz

Darbe üssünde o gece: Mustafa Mete Kaygusuz

İzmir'de yapılacak statlar

İzmir'de yapılacak statlar

Aşiret düğününde geline 15 kilo altın takıldı

Aşiret düğününde geline 15 kilo altın takıldı

ABD Irma kasırgasıyla boğuşuyor

ABD Irma kasırgasıyla boğuşuyor

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA