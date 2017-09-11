Dursun Özbek'ten flaş yabancı kuralı açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yabancı sınırı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yabancı kuralı konusunda federasyon başkanı ile görüştünüz mü? soruna Özbek, "Yabancı konusu gündeme gelmedi. Yabancı konusunu öncelikle, Kulüpler Birliği olarak konuyla ilgili toplanacağız. Kendi aramızda oluşacak konsensusa bağlı olarak Federasyon ile konuyu görüşeceğiz. Buradaki maksat ne Türk futbolu zarar görsün, ne de kulüpler zor durumda kalsın. Benim Galatasaray başkanı olarak düşüncem böyle bir yasağın olmaması. Çok sık sistem değişmesi her zaman fayda getirmez diye düşünüyorum" şeklinde cevap verdi.

Özbek bu hafta Antalyaspor karşısında kaybedilen iki puana ilişkin ise "Daha ligin başındayız. Ligin başı her zaman bu tür sürprizlere gebe. Dördüncü maçımızda bir beraberlik aldık. Bu tip yol kazaları olabilir. Mühim olan 34'üncü haftada tepede olmak" dedi