Dursun Özbek'ten kupa isyanı! 'Benim hakkım'

Galatasaray'da kulisler Dursun Özbek'in mali ve idari ibrasından sonra hareketlendi. Mayıs ayının sonunda yapılacak seçim öncesi Özbek'in bir kez daha aday olup olmayacağı merak ediliyordu. Semih Haznedaroğlu, Dursun Özbek'in seçim için adaylığını koyacağını söyledi. Konuşmasında güçlü bir yönetim ile yeniden başkanlığa seçilmek istediğini belirtti.

'EN YAKINI SÖYLEDİ'

Haznedaroğlu şöyle konuştu "Ocak'ta seçimi kaybettiği anda ona en yakın isimle konuştum. 'Kesin olarak yeniden aday olacak' dedi. Bir sürü projesi var. Hem Galatasaray hem de kendisi için hizmetlerini tamamlaması gerekiyor. Ayrıca 90 milyon TL verdiği kasa kolaylığı var. Alacaklı. Tüm bunlara baktığınızda şansını bir kez daha deneyecektir. Kazanma şansı var"

"KUPAYI KALDIRMAK BENİM HAKKIM"

Eski başkan Dursun Özbek, Mayıs'taki seçim için hazırlıklara başlarken, bu sezon gelecek olası kupaların kendi başarısı olduğunu düşünüyor. Özbek'in yakın çevresine "Bu takımı ben kurdum. Fatih Terim'i ben getirdim. Riva-Florya projeleri, sermaye artırımı ile gelecek paraları ben ayarladım. Sezon sonunda kazanılacak olası kupaları kaldırmak benim hakkım" dediği kaydedildi.

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