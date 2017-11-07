Dursun Özbek'ten Lucescu'ya yabancı sınırı yanıtı

Dursun Özbek konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Konuyla ilgili Kulüpler Birliği Vakfı olarak bir toplantı yapacağız. Yabancı sınırlaması konusu Süper Lig AŞ’yi ve alt ligleri ilgilendiren bir konu… Bu toplantının neticesinde, bir ortak çalışmanın sonucunda Türk futbolunun faydasına bir karar alınması konusunda mutabakatımız vardır. Federasyonla görüşerek bir yol haritası çizilecek. Sayın Lucescu’nun konuyla ilgili açıklamasını ben de okudum. Ama şu an için böyle bir mutabakatımız yok. Kulüpler Birliği bu konuyla ilgili bir toplantı yapacak neticesine bağlı olarak federasyonla bir araya geleceğiz. Sayın Lucescu kendi fikrini açıklıyor. Bu, federasyonun bir görüşü olsaydı; bize direkt olarak iletirdi.”