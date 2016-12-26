Dursun Özbek'ten önemli açıklamalar

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Telegol programına stat, Riva, Florya ve ekonomik durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Dursun Özbek'in açıklamaları;

"Riva ve Florya'dan 50 milyon dolar beklentim var. Bu bir arsa satışı değil. Riva'nın imarlığı ve Florya'nın imarsız bedeli 508 milyon lira. Riva ve Florya son kurşunumuzdu. Başka hiçbir şey Galatasaray'ı kurtaramazdı. Borç yükü başka türlü çözülemez"

"TESİSİ KENDİMİZ YAPACAĞIZ"

"Florya'dan çıkıp Avrupa'nın en modern tesisine taşınacağız. Tesislerimizdeki sahalar bize yetmez. Henüz yeri belli değil. Görüşmelerimiz sürüyor. Tesisi kendimiz yapacağız"

"PARA VERMEYECEKSEM NEDEN BAŞKAN OLDUM"

"Galatasaray'a verdiği parayı asla açıklamam. Para vermeyeceksem neden başkan oldum? Başkan olduğum için bir gün bile pişman olmadım. Ailem çok acı çekiyor ancak ben hiç çekmiyorum. Bu şerefli makama oturduğum için mutluyum. Otelden beklenen para çıkamazsa, cebimden karşılayacağım. Galatasaray'ı banka faizlerinden kurtarmak boynumun borcudur."

"İŞGALCİ GİBİYDİK"

"Karakterime, şahsiyetime hakaret olmadığı sürece her türlü eleştiriye açığım. Beni yaptığım işlerden eleştirebilirsiniz. Arena'nın çatısını kapatmak için aldığı parayı demirbaşa kullanmak zorunda kaldılar. Ünal Aysal geldikten sonra ilgilenmedi. ! Ben Galatasaray'ım, bana bir şey olmaz' düşüncesiyle ilgilenilmedi. 20 tane dava vardı. Hiçbir sorun kalmayacak. Galatasaray işgalci gibiydi. Gecekondu gibi kullanıyorduk."

"BENİ KOLTUKTAN EDERLER"

"Paranın kokusunu alanlar ortaya çıkmaya başladı. Uzun süre başkanlık yapmayacağım. Riva ve Florya için imzalar atılsın. İsim hakkını yüzde 100 aldıktan sonra devam etmek istemiyorum. Borç sorunu çözüldüğünde beni bu koltuktan ederler. 2023 yılına kadar olan tüm yayın, loca gelirleri Ünal Aysak döneminde harcandı."

"SATMADAN TRANSFER YAPAMAYIZ"

"Riekerink ile devam edeceğiz. Muslera, Sneijder ve Podolski'ye teklif yok. Kimseyi satmadan transfer yapamayız. Çin'den gelecek yüksek teklifleri bekliyoruz"