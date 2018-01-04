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Dursun Özbek'ten transfer müjdesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transferde son durum ile ilgili beIN Sports'a konuştu.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transferde son durum ile ilgili beIN Sports'a konuştu.

ÖZBEK'TEN VAR DEĞERLENDİRMESİ 

"Devre arası hakem semineri çok başarılı geçmiş, hakemlerimize ikinci yarı başarılar diliyorum. Hakem şanslarının yayında olmalarını diliyorum. VAR sistemi yüksek potansiyel altındaki hataları engellenmesi için büyük faktör. Fubol sektörünü ne kadar etkileyecek, ne kadar artıracak bu da üçüncü aktör olacak."

TRANSFER MÜJDESİ

"Seçim çalışmaları başlamadı daha ayın 10'unda divan toplantımız var. Orada konuşmalarımız olacak. Vaatlerimizi Galatasaraylılara anlatacağız. Transfer çalışmalarımız devam etmektedir. Fatih Terim'in gelmesiyle ivme kazandı. Biraz beklemek lazım."

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