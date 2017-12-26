Dusco Tosic: Avrupa'da iyi sonuçlar alan tek Türk kulübüyüz, bu da ligde neden daha üretken olamadığımızın bir göstergesi

Sırp basınına konuşan ve hakkındaki iddiara değinen Tosic, "Türkler hep yazıyor, sürekli sansasyonel olma eğilimindeler. Beşiktaş'ta iyiyim. Rüya gibi bir sezon geçiriyorum ve oldukça başarılıyım. Haziran 2019'a kadar sözleşme imzaladım ve gerçekten kulüpten ayrılmak gibi bir niyetim yok. Kariyerimin sonuna kadar Beşiktaş'ta kalacağımı söyleyebilirim" ifadesini kullandı.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi performansını yorumladı

Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı gidişatına da değinen Sırp savunmacı, "Porto, Leipzig ve Monaco'nun olduğu zorlu bir gruptaydık. Hiçbir Türk takımının erişemedi grup birinciliğini hedeflemiştik. 6 maçın 4'ünü kazandık, ikisinde yenilmedik. Grup aşamasında yenilmeden 14 puan toplamak sıra dışı bir başarıydı" dedi.

Beşiktaş'ın ligdeki gidişatı

Beşiktaş'ın sezonun ilk yarısında sergilediği performans hakkında görüşleri sorulan Dusko Tosic, "Beşiktaş ile iki kez şampiyon oldum. Şu anda ligde 4. sıradayız. Başakşehir'in üç, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın iki puan gerisindeyiz. Avrupa'da iyi sonuçlar alan tek Türk kulübüyüz, bu da ligde neden daha üretken olamadığımızın bir göstergesi" diye konuştu.

Beşiktaş - Bayern Münih eşleşmesi

Bayern Münih ile yapılacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçlarıyla ilgili de konuşan 32 yaşındaki Tosic, "Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi 16 takım arasındayız. Bayern Münih ile yapacağımız maçları bekliyoruz ve yönetim de bu maçlara en iyi şekilde hazırlanmamız için gereken her şeyi yapıyor. Alman takımının gücünü biliyoruz ancak onlardan korkmuyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

(Ajansspor)