Dusko Tosic: Beşiktaş beni göndermezse bir yere gitmem
Türkiye’de mutlu olduğunu söyleyen Sırp stoper, “Başarılarıma Beşiktaş’ta devam etmek istiyorum. Yönetim aksini istemezse burada kalacağım” dedi ve ekledi: 'Domagoj Vida'nın gelişi beni etkilemez, iyi olan formayı giyer'
İngiliz kulüplerinin takibi altında olan Beşiktaş'ın Sırp stoperi Dusko Tosic, Sabah'a konuştu. Bu sezon Beşiktaş'ta defansın vazgeçilmezi haline gelen tecrübeli futbolcu, Türkiye'de mutlu olduğunu söyledi.
Son iki yıldır bazı teklifler aldığını belirten Tosic, "Beşiktaş'ta hayatımın en güzel günlerini yaşıyorum. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde iddiamız sürüyor. Burada başarılarıma devam etmek istiyorum. Ancak kulüp beni göndermek isterse o zaman değerlendirilir. Ama beni göndermezlerse bir yere gitmem" dedi.
ŞENOL GÜNEŞ'E GÜVENİYORUM
Dinamo Kiev'den alınan Hırvat stoper Domagoj Vida ile ilgili de konuşan Tosic, "Vida'nın gelmesi benim için bir şey değiştirmez. Transferi rekabeti artırır. İyi olan formayı giyer. Şenol Güneş'in adaletine güveniyorum. Ben başarılı olmak için her zaman çok çalışıyorum" ifadesini kullandı. (Sabah)
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