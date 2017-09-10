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Dusko Tosic Fenerbahçe derbisine yetişiyor

Kartal’ın tecrübeli savunmacısı Tosic, Karabük deplasmanına ceza sınırında çıkmıştı. Bu maçı es geçse bile haftaya Konya karşısında kart görüp, bir sonraki Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşebilirdi.

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Kartal’ın tecrübeli savunmacısı Tosic, Karabük deplasmanına ceza sınırında çıkmıştı. Bu maçı es geçse bile haftaya Konya karşısında kart görüp, bir sonraki Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşebilirdi.
 
Ancak Sırp futbolcu hiç kafaları karıştırmadan Karabük maçının 68. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı ve cezalı duruma düştü.
 
Tosic böylece haftaya Konya karşısında forma giyemeyecek, ancak bir sakatlık yaşamazsa, bir sonraki Fenerbahçe karşılaşmasında görev yapabilecek.

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