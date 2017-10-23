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Dusko Tosic: Kazansaydık, gol attığım için mutlu olurdum

Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile evinde 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta gecenin golcüsü Tosic açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile evinde 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta gecenin golcüsü Tosic açıklamalarda bulundu.
 
"Çok zor bir maçtı. Başakşehir çok iyi takım. 2 puan kaybettik. Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi gidiyoruz ama ligde çok puan kaybettik. Milli aradan önce Alanya ve Göztepe maçını umarım kazanarak işleri yoluna koyacağız. Gol attım ama mutlu değilim. 2 puan kaybettik. Kazansaydık, gol attığım için mutlu olurdum, ancak şu anda maalesef mutlu olamıyorum" dedi.

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