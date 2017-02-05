Dusko Tosic'in kırmızısından sonra ortalık karıştı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe maçında ilk devrenin son anlarında Dusko Tosic'in kırmızı kartı sonrası taraftarlardan büyük tepki geldi.

Tosic'in kırmızısı sonrası tribünlerden önce büyük ıslıklamalar ve yuhalamalar olurken, ardından küfürlü tezahüratlar duyuldu. Beşiktaşlı bir taraftar da sahaya girmek için tribünlerden atladı ancak daha yeşil çime adım atmadan güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

Beşiktaşlı taraftarların tezahüratları ve tepkileri devre sonuna kadar devam etti.