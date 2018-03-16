Duygun Yarsuvat: Derbiye davet edilirsem giderim

Sarı-kırmızılı takımda daha önce başkanlık yapan Dursun Özbek, Faruk Süren, Duygun Yarsuvat, Alp Yalman ve Mehmet Cansun, dev derbide Fenerbahçe’yi yeneceklerini söyledi, futbolcuların taraftara güzel bir galibiyet armağan edeceğinin altını çizdi.

Galatasaray yarın ezeli rakibi Fenerbahçe’nin Kadıköy’deki 19 yıllık yenilmezlik serisine son vermek için çalışmalarını sürdürürken, eski başkanlar Cim-Bom’un kazacağını düşünüyor.Sarı-kırmızılı kulüpte çeşitli dönemlerde başkanlık yapan Dursun Özbek, Faruk Süren, Duygun Yarsuvat, Alp Yalman ve Mehmet Cansun Kadıköy’deki dev derbi öncesinde düşüncelerini Milliyet’e anlattı.

DURSUN ÖZBEK: Galatasaray tecrübeli hocası Fatih Terim yönetiminde, kaliteli kadrosuyla bizlere güzel bir galibiyet armağan edecektir. Buna inancım tamdır.

FARUK SÜREN: Önemli bir derbi. 300 küsür kez iki takım karşılaştı. Fenerbahçe kaybederse puan farkının 9’a çıkacak olması üzerlerinde bir stres yaratacaktır. Hakem Bülent Yıldırım’ın maçın hemen başında niyetleri iyi sezmesi gerekir. Aksi halde kontrolü kaybedebilir. Galatasaray yenecek güçte ama beraberlik daha ağır basıyor.

ALP YALMAN: Benim için tek netice var. O da Galatasaray’ın kazanıyor olması.

MEHMET CANSUN: Kadıköy’de alınacak bir beraberlik de Galatasaray’a yarıyor ama ben 3 puan isterim. Galatasaray, deplasmandaki şanssızlığına son verip kazanacak.

DUYGUN YARSUVAT: Gollü bir derbi izleriz ve Galatasaray kazanır. Davet gelirse maça giderim.