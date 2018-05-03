Duygun Yarsuvat: Oğlum Dursun’un listesinde oldu diye de oyumu direkt ona atmam

G.SARAY’DA 26 Mayıs’ta yapılacak seçime sayılı günler kala kulisler iyice hareketlenmeye başladı. Son seçimde koltuğu Mustafa Cengiz’e kaptıran eski başkan Dursun Özbek’in aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Güçlü bir yönetim kurulu oluşturmayı hedefleyen Özbek’in listesine efsane başkanlardan Duygun Yarsuvat’ın Avukat oğlu İhsan Ömür Yarsuvat’ı dahil ettiği de yüksek sesle dile getiriliyor. Bu flaş gelişmeyi Duygun Yarsuvat’a sorduk.

HEP BÖYLE DAVRANACAĞIM

Yarsuvat, bu konu ile ilgili şunları söyledi: Oğlum şuan Amerika’da, gelsin bu konuyu konuşuruz. Herkes özgür. Ben hayatım boyunca kimsenin vereceği karara karışmadım. Buna kendi oğlum da dahil. Oğlum Dursun’un listesinde oldu diye de oyumu direkt ona atmam. Oluşturacağı yönetim kurulu listesine bakarak son kararımı veririm. Ben oy kullandığım bütün seçimlerde böyle davrandım. Böyle davranmaya da devam edeceğim. Benim bu konudaki düşüncem budur. Bu düşüncem değişmeyecektir.

BEN OLSAM ADAY OLMAZDIM

Duygun Yarsuvat, Dursun Özbek’in yeniden aday olması ile ilgili ise çarpıcı bir açıklamada bulundu. Yarsuvat, “Ben olsaydım yeniden aday olmazdım. Çünkü son yapılan seçimde G.Saray üyeleri tarafından kabul görmedi” ifadelerini kullandı. Öte yandan Dursun Özbek’in eski başkanlardan Adnan Polat ile bir görüşme yaptığı belirtildi. İki eski başkanın yaptığı görüşmede seçim süreci ile ilgili fikir alışverişi yapıldığı öğrenildi. Bilindiği gibi Adnan Polat’ın başkanlık yaptığı dönemde etkili bir isim olan Taner Aşkın da Dursun Özbek’in listesinde yer alacak.

(Aksam)