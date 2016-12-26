Trabzonspor'un yeni transferi Mas yarın geliyor
Arjantin basını, Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Emmanuel Mas'ın en geç yarın Türkiye'de olacağını duyurdu.
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Arjantin medyası, Trabzonspor'un her konuda anlaştığı Emmanuel Mas'ın en geç yarın imza için Türkiye'ye gideceğini yazdı. Ole.com'da yer alan haberde, 27 yaşındaki futbolcunun San Lorenzo'nun ligdeki son karşılaşmasında forma giymediği hatırlatıldı. Ersun Yanal, Mas ile sol bekte uzun süredir devam eden sıkıntıyı çözmeyi hedefliyor.
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