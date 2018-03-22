Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Dwight Howard, Brooklyn Nets karşısında 32 sayı, 30 ribauntluk enfes bir performans sergiledi

Charlotte Hornets'te forma giyen Howard, 2010-11 sezonundan bu yana bir maçta 30 sayı ve 30 ribaunt barajlarını geçen ilk NBA oyuncusu oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets'i  111-105 yenen Charlotte Hornets'in pivotu Dwight Howard, 32 sayı ve 30 ribauntla  "double double"a imza attı.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Charlotte Hornets, Dwight Howard'ın 32  sayı, 30 ribauntluk performansıyla Brooklyn Nets deplasmanından 111-105 galip  ayrıldı.

Howard, 2010-11 sezonunda bunu başaran Kevin Love'dan beri bir maçta  30 sayı ve 30 ribaunt barajlarını geçen ilk NBA oyuncusu oldu. Kemba Walker da 24  sayı, 6 asist, 5 ribauntla Howard'a eşlik etti.

Nets'te D'Angelo Russell 19, Caris LeVert 14, Spencer Dinwiddie ve  Rondae Hollis-Jefferson 13'er sayı kaydetti

Play-off provasının galibi Cavaliers

Doğu Konferansı'nın iddialı takımları Cleveland Cavaliers ile  Toronto Raptors arasındaki mücadeleyi, 132-129 ev sahibi Cavaliers kazandı.

Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, 35 sayı, 17 asist, 7  ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. Kevin Love 23 sayı, 12 ribaunt, George  Hill ise 22 sayıyla oynadı.

Doğu lideri Raptors'ta Kyle Lowry'nin 24 sayı, 7 asist, DeMar  DeRozan'ın 21 sayı, 5 asist ve Jakob Poeltl'ın 17 sayı, 8 ribauntluk performansı  galibiyete yetmedi.

Ersan'dan 6 sayı, 5 ribaunt

Ersan İlyasova, takımı Philadelphia 76ers'ın Memphis Grizzlies'ı  119-105 mağlup ettiği karşılaşmada, 6 sayı ve 5 ribaunt üretti.

Ev sahibi 76ers'ta Robert Covington, Dario Saric, J.J. Redick ve Marco  Belinelli 15'er sayı attı. Ben Simmons ise 13 sayı, 9 asist, 7 ribauntla maçı  tamamladı.

Grizzlies'te Deyonta Davis 16 sayı, 11 ribaunt ve Wayne Selden 18  sayıyla mücadele etti.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 132-129

Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies: 119-105

Brooklyn Nets-Charlotte Hornets: 105-111

Miami Heat-New York Knicks: 119-98

Chicago Bulls-Denver Nuggets: 102-135

Milwaukee Bucks-Los Angeles Clippers: 120-127

New Orleans Pelicans-Indiana Pacers: 96-92

San Antonio Spurs-Washington Wizards: 98-90

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı´ndan geçti

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı´ndan geçti

Sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğraflar

Sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğraflar

2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel Afrin'de

2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel Afrin'de

Ürettiği çelik yeleği üzerinde denedi! İşte sonuç...

Ürettiği çelik yeleği üzerinde denedi! İşte sonuç...

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA