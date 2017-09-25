Dwyane Wade Chicago Bulls'tan ayrılıyor

İddiaya göre Wade, 20 Haziran'da oyuncu opsiyonunu kullanıp bu sezon alacağı 23.8 milyon doların 8-9 milyon civarından vazgeçmiş oldu.

Wade'in yeni durakları arasında Cavaliers, Thunder, Spurs veya bir ihtimal eski takımı Heat'in de bulunduğu açıklandı. D-Wade, kariyerinin bu noktasında dördüncü şampiyonluk yüzüğünü kovalamaya karar verdiği ve Bulls'un gittiği yol ile kendi yolunu farklı gördüğü için, ayrılmaya karar verdiğini söyledi.

"Artık zamanının geldiğini düşündüm, 36 yaşıma giriyorum ve şampiyonluk için mücadele etmek istiyorum. Buraya geldiğimde, burada oynamanın hep bir hayalim olduğunu söylemiştim. Bu fırsatı yakalamak çok özeldi. Ve kimsenin beklediği gibi gitmedi diyemem çünkü playofflara katıldık. Hedefimiz de bu organizasyonun yeniden saygınlığını kazanmasına yardımcı olmaktı. Lakin organizasyon farklı bir yöne gitmeyi tercih etti, ki buna da saygım var."

"Bu ligde işlerin nasıl yürüdüğünü biliyorum. Kariyerimin bu noktasında, benim parçası olmak istemediğim farklı bir yöne doğru gidiyorlar. Bencillikten uzak bir şekilde diyebilirim ki, fırsat verdikleri bu genç oyuncuların hayallerini inşa ettikleri ve kendilerini yetiştirdikleri bu dönemde bu hataları yapıp ders çıkarmaya ihtiyaçları var."

"HERKES BANA İYİ DAVRANDI"

Bulls'daki tek sezonunda 29.9 dakika maç başına oynayarak Wade, 18.3 sayı ortalama yakalamıştı. Açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Herkes bana iyi davrandı. Tabii ki arada benle Jimmy basına aklımızdakileri söylemiştik. Organizasyon da olması gerektiği gibi tepki gösterdi ve neleri tolere edemeyeceklerini bildirmiş oldu."

"Ama imzayı attığım gün (Yönetici) Gar Forman bana harika davrandı. Çok iletişimde bulunduk. Bulls'un ön ofisi ve yönetimi hakkında çok şey söyleniyor. Ama benim tarafımdan hiçbir şikayet yok. Bana iyi davrandılar. Gerçekten minettarım. Hayalimi gerçekleştirememe izin verdiler. Yüreğimin derinliklerinde gençliğimden beri her zaman bir Bulls taraftarıyım. Her zaman izleyip destekleyeceğim."

"KİMSE BANA 'JIMMY GİDECEK' DEMEDİ"

Ayrıca, Butler takası ve koç Fred Hoiberg'le ilgili de söyleyeceği birkaç şeyi vardı:

"Ligi anlıyorum. Bir süredir ligdeyim. Beni şaşırtan şey, Jimmy'ye takımla arasındaki konuşmaları sorduğumda, takımın o yönde gidiyor gibi gözükmemesiydi. Artı, ligin en iyi 5-6 adamından biri sizde. Üzerine yapılanmanız gereken şey budur. Biraz hayal kırıklığına uğradım, çünkü Boston'a karşı deplasmanda 2-0 öndeyken, Rondo sakatlandı. Bu olmasaydı, şu anda başka bir şey konuşuyor olurduk."

"Ama yönetim hiç bana Jimmy'nin bir yere gideceğini söylemedi. Bana takas durumuyla ilgili kendi fikirlerini söylediler ve ucunu açık bıraktılar. Ben de bir oyuncu olmama rağmen, kendimi hep öbür tarafa yerleştiririm. Bana göre ya Fred'in (koç Hoiberg) arkasına geçip onun takım kurmasına ve başarılı bir koç olmasına yardım edecektim, ya da Jimmy'nin arkasına geçecektim."

"Şunu da söylemeden edemeyeceğim: birçok kişi Fred'e çok sert eleştiriler yapıyor. Bence yapmamalılar. Buraya gelme sebebini gerçekleştirecek fırsatı olmadı, ve umarım ki onun ve yardımcı koçlarının tarzına uyacak bir takım verirler. Bana çok iyi davrandılar. Fred'i takdir ediyorum."

"SONRAKİ DURAKLARIMIN BİR LİSTESİ VAR"

Son olarak Wade, bir sonraki durağını da henüz bilmediğini ekledi:

"Takımlarla konuşma fırsatım olmadı. Bakacağım yerlerin bir listesi var. Şu aralar telefonum resmen kilit durumda. Doğru rolü bulmam, şu anda asıl mesele. Hala oynayabileceğimi hissediyorum."