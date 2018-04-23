Eczacıbaşı VitrA şampiyonluk için sahaya çıkıyor

Vestel Venus Sultanlar Ligi adı altında bu sezon 34. kez oynanan Kadınlar 1. Voleybol Ligi'nde Eczacıbaşı VitrA, şampiyonluğa çok yakın.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin play-off final serisinde VakıfBank karşısında 2-1 önde olan turuncu-beyazlı takım, rakibi ile yarın oynayacağı müsabakayı kazandığı takdirde kupayı müzesine götürecek.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin şampiyon olacağı play-off final serisindeki ilk maçı 3-0 kaybeden Eczacıbaşı VitrA, ikinci müsabakayı 3-1, üçüncü karşılaşmayı da 3-2 kazanarak seride 2-1 öne geçti.

VakıfBank'ın yarınki müsabakadan galip ayrılması durumunda ise şampiyon serinin beşinci ve son maçında belli olacak.

Final yolu

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde normal sezonu 21 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider bitiren Eczacıbaşı VitrA, play-off çeyrek final serisinde sezonu 8. tamamlayan Nilüfer Belediyespor ile eşleşti.

Nilüfer Belediyespor ile oynadığı iki müsabakadan da 3-0'lık skorlarla galip ayrılan turuncu-beyazlı ekip, yarı finalde Fenerbahçe ile karşılaştı.

Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe ile oynadığı müsabakaları 3-1 ve 3-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Normal sezonu ikinci sırada bitiren VakıfBank ise çeyrek finalde Beşiktaş, yarı finalde de Galatasaray'ı saf dışı bırakarak finale çıktı.

Daha önce 16 kez şampiyon oldu

Eczacıbaşı, Kadınlar 1. Voleybol Ligi'nde en fazla şampiyonluk yaşayan takım durumunda bulunuyor.

Turuncu-beyazlı ekip, deplasmanlı ligde daha önce 16 kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Deplasmanlı ligin ilk sezonu 1984-1985'ten 1988-1989'a kadar üst üste 5 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Eczacıbaşı, 1999-2003 yıllarında da üst üste 5 kez kupayı havaya kaldırdı.

Turuncu-beyazlılar, 1993-1994, 1994-1995, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 ve 2011-2012 sezonlarında da mutlu sona ulaştı.

Öte yandan Eczacıbaşı, deplasmanlı lig öncesinde de üst üste 12 şampiyonluk yaşadı.

VakıfBank'ın şampiyonlukları

VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'dan sonra ligde en fazla şampiyonluk yaşayan takım.

Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla 1986'da faaliyetlerine başlayan kulüp, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank takımıyla birleşerek VakıfBank Güneş Sigorta adını aldı. Kulübün adı 13 Eylül 2011'de VakıfBank Spor Kulübü olarak yeniden değiştirildi.

Deplasmanlı ligde 1991-1992, 1996-1997, 1997-1998 sezonlarında şampiyon olan VakıfBank, Güneş Sigorta ile birleştikten sonra VakıfBank Güneş Sigorta ismiyle 2003-2004, 2004-2005 sezonlarında mutlu sona ulaştı. Güneş Sigorta ise 1992-1993 sezonunda ligde şampiyonluk yaşadı.

VakıfBank, 2012-2013, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında da şampiyonluk kupasını müzesine götürme başarısı gösterdi.

Fenerbahçe 5 kez şampiyon oldu

Fenerbahçe, ligde 5 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Ligde ilk şampiyonluğunu 2008-2009 sezonunda elde eden sarı-lacivertliler, 2009-2010 ve 2010-2011 sezonlarında da şampiyon olarak üst üste 3 kez kupayı kazandı.

Fenerbahçe, 2014-2015 ve 2016-2017'de de kupayı alan takım oldu.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın şampiyonluğu yok

Lig tarihinde Emlak Bankası 3 kez mutlu sona ulaştı. Türk sporunun "Üç büyükler"inden Galatasaray ve Beşiktaş ise deplasmanlı ligde şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

Şampiyonlar

Kadın voleybolunda geride kalan 33 sezonun şampiyonları şunlar:

Sezon -Şampiyon

1984-1985 Eczacıbaşı

1985-1986 Eczacıbaşı

1986-1987 Eczacıbaşı

1987-1988 Eczacıbaşı

1988-1989 Eczacıbaşı

1989-1990 Emlak Bankası

1990-1991 Emlak Bankası

1991-1992 VakıfBank

1992-1993 Güneş Sigorta

1993-1994 Eczacıbaşı

1994-1995 Eczacıbaşı

1995-1996 Emlak Bankası

1996-1997 VakıfBank

1997-1998 VakıfBank

1998-1999 Eczacıbaşı

1999-2000 Eczacıbaşı

2000-2001 Eczacıbaşı

2001-2002 Eczacıbaşı

2002-2003 Eczacıbaşı

2003-2004 VakıfBank Güneş Sigorta

2004-2005 VakıfBank Güneş Sigorta

2005-2006 Eczacıbaşı

2006-2007 Eczacıbaş

2007-2008 Eczacıbaşı Zentiva

2008-2009 Fenerbahçe Acıbade

2009-2010 Fenerbahçe Acıbadem

2010-2011 Fenerbahçe Acıbade

2011-2012 Eczacıbaşı VitrA

2012-2013 VakıfBank

2013-2014 VakıfBank

2014-2015 Fenerbahçe Grundi

2015-2016 VakıfBank

2016-2017 Fenerbahçe