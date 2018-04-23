Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Eczacıbaşı VitrA şampiyonluk için sahaya çıkıyor

Vestel Venus Sultanlar Ligi adı altında bu sezon 34. kez oynanan Kadınlar 1. Voleybol Ligi'nin play-off final serisinde VakıfBank karşısında 2-1 önde olan turuncu-beyazlı takım, rakibi ile yarın yapacağı müsabakayı kazanması halinde şampiyonluğa ulaşacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Vestel Venus Sultanlar Ligi adı altında  bu sezon 34. kez oynanan Kadınlar 1. Voleybol Ligi'nde Eczacıbaşı VitrA,  şampiyonluğa çok yakın.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin play-off final serisinde VakıfBank  karşısında 2-1 önde olan turuncu-beyazlı takım, rakibi ile yarın oynayacağı  müsabakayı kazandığı takdirde kupayı müzesine götürecek.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin şampiyon olacağı play-off final  serisindeki ilk maçı 3-0 kaybeden Eczacıbaşı VitrA, ikinci müsabakayı 3-1, üçüncü  karşılaşmayı da 3-2 kazanarak seride 2-1 öne geçti.

VakıfBank'ın yarınki müsabakadan galip ayrılması durumunda ise  şampiyon serinin beşinci ve son maçında belli olacak.

Final yolu

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde normal sezonu 21 galibiyet ve 1  mağlubiyetle lider bitiren Eczacıbaşı VitrA, play-off çeyrek final serisinde  sezonu 8. tamamlayan Nilüfer Belediyespor ile eşleşti.

Nilüfer Belediyespor ile oynadığı iki müsabakadan da 3-0'lık skorlarla  galip ayrılan turuncu-beyazlı ekip, yarı finalde Fenerbahçe ile karşılaştı.

Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe ile oynadığı müsabakaları 3-1 ve 3-0  kazanarak adını finale yazdırdı.

Normal sezonu ikinci sırada bitiren VakıfBank ise çeyrek finalde  Beşiktaş, yarı finalde de Galatasaray'ı saf dışı bırakarak finale çıktı.

Daha önce 16 kez şampiyon oldu

Eczacıbaşı, Kadınlar 1. Voleybol Ligi'nde en fazla şampiyonluk yaşayan  takım durumunda bulunuyor.

Turuncu-beyazlı ekip, deplasmanlı ligde daha önce 16 kez şampiyonluk  kupasını müzesine götürdü.

Deplasmanlı ligin ilk sezonu 1984-1985'ten 1988-1989'a kadar üst üste  5 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Eczacıbaşı, 1999-2003 yıllarında da üst üste 5  kez kupayı havaya kaldırdı.

Turuncu-beyazlılar, 1993-1994, 1994-1995, 2005-2006, 2006-2007,  2007-2008 ve 2011-2012 sezonlarında da mutlu sona ulaştı.

Öte yandan Eczacıbaşı, deplasmanlı lig öncesinde de üst üste 12  şampiyonluk yaşadı.

VakıfBank'ın şampiyonlukları

VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'dan sonra ligde en fazla şampiyonluk  yaşayan takım.

Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla 1986'da faaliyetlerine  başlayan kulüp, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank takımıyla birleşerek  VakıfBank Güneş Sigorta adını aldı. Kulübün adı 13 Eylül 2011'de VakıfBank Spor  Kulübü olarak yeniden değiştirildi.

Deplasmanlı ligde 1991-1992, 1996-1997, 1997-1998 sezonlarında  şampiyon olan VakıfBank, Güneş Sigorta ile birleştikten sonra VakıfBank Güneş  Sigorta ismiyle 2003-2004, 2004-2005 sezonlarında mutlu sona ulaştı. Güneş  Sigorta ise 1992-1993 sezonunda ligde şampiyonluk yaşadı.

VakıfBank, 2012-2013,  2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında da  şampiyonluk kupasını müzesine götürme başarısı gösterdi.

Fenerbahçe 5 kez şampiyon oldu

Fenerbahçe, ligde 5 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Ligde ilk şampiyonluğunu 2008-2009 sezonunda elde eden  sarı-lacivertliler, 2009-2010 ve 2010-2011 sezonlarında da şampiyon olarak üst  üste 3 kez kupayı kazandı.

Fenerbahçe, 2014-2015 ve 2016-2017'de de kupayı alan takım oldu.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın şampiyonluğu yok

Lig tarihinde Emlak Bankası 3 kez mutlu sona ulaştı. Türk sporunun "Üç büyükler"inden Galatasaray ve Beşiktaş ise  deplasmanlı ligde şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

Şampiyonlar

Kadın voleybolunda geride kalan 33 sezonun şampiyonları şunlar:

Sezon -Şampiyon

1984-1985   Eczacıbaşı

1985-1986   Eczacıbaşı

1986-1987   Eczacıbaşı

1987-1988   Eczacıbaşı

1988-1989   Eczacıbaşı

1989-1990   Emlak Bankası

1990-1991   Emlak Bankası

1991-1992   VakıfBank

1992-1993   Güneş Sigorta

1993-1994   Eczacıbaşı

1994-1995   Eczacıbaşı

1995-1996   Emlak Bankası

1996-1997   VakıfBank

1997-1998   VakıfBank

1998-1999   Eczacıbaşı

1999-2000   Eczacıbaşı

2000-2001   Eczacıbaşı

2001-2002   Eczacıbaşı

2002-2003   Eczacıbaşı

2003-2004   VakıfBank Güneş Sigorta

2004-2005   VakıfBank Güneş Sigorta

2005-2006   Eczacıbaşı

2006-2007   Eczacıbaş

2007-2008   Eczacıbaşı Zentiva

2008-2009   Fenerbahçe Acıbade

2009-2010   Fenerbahçe Acıbadem

2010-2011   Fenerbahçe Acıbade

2011-2012   Eczacıbaşı VitrA

2012-2013   VakıfBank

2013-2014   VakıfBank

2014-2015   Fenerbahçe Grundi

2015-2016   VakıfBank

2016-2017   Fenerbahçe

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA