Eden Hazard Chelsea'den ayrılıyor mu?

Chelsea forması giyen Eden Hazard, gelecekte başka takımların formasını giyebileceğini açıkladı.

Telefoot'a verdiği röportajda, İngiltere'de mutlu olduğunu söyleyen Belçikalı, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde yeni maceralar yaşamak istediğini söyledi.

Hayalinde bir kulüp olup olmadığı sorusuna "PSG olabilir, Real Madrid olabilir, Bayern Münih olabilir" şeklinde yanıt veren Hazard, "Şu an Chelsea'nin başarısına odaklanmış durumdayım ama ileride başka bir takıma transfer olmayı düşünebilirim" diyerek transferine yeşil ışık yaktı.