Son Dakika Haberleri E-gazete 16Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Eden Hazard Chelsea'den ayrılıyor mu?

Chelsea'nin yıldız futbolcusu Eden Hazard, ilerde bir başka takıma transfer olmayı düşünebilirim dedi.

  • Goal
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Chelsea forması giyen Eden Hazard, gelecekte başka takımların formasını giyebileceğini açıkladı.

Telefoot'a verdiği röportajda, İngiltere'de mutlu olduğunu söyleyen Belçikalı, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde yeni maceralar yaşamak istediğini söyledi.

Hayalinde bir kulüp olup olmadığı sorusuna "PSG olabilir, Real Madrid olabilir, Bayern Münih olabilir" şeklinde yanıt veren Hazard, "Şu an Chelsea'nin başarısına odaklanmış durumdayım ama ileride başka bir takıma transfer olmayı düşünebilirim" diyerek transferine yeşil ışık yaktı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
YSK Başkanı: Evet mühürü vurulan oylar geçerli olacak

YSK Başkanı: Evet mühürü vurulan oylar geçerli olacak

Türkiye sandık başında

Türkiye sandık başında

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA