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John Terry sezon sonu Chelsea'den ayrılıyor

Chelsea'den yapılan açıklamada tecrübeli savunma oyuncusu John Terry'nin sezon sonu takımdan ayrılacağı açıklandı.

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İngiltere Premier Ligi'nin köklü kulüplerinden biri olan Chelsea'de bir devir sona eriyor.

Maviler'den yapılan açıklamada sezon sonu tecrübeli savunma oyuncu John Terry ile yolların ayrılacağı duyuruldu. Bu açıklama kısa zamanda sosyal medyada da büyük ses getirdi.

Terry'nin yeni adresinin Amerika olacağı kulislerde şimdiden konuşulmaya başlanırken oyuncu bu konuda henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Chelsea'de profesyonel ve 1998 yılından itibaren kulübünün formasını özverili bir şekilde giyen İngiliz futbolcu sadece gençlik döneminde 2000 yılında Nottingham Forrest'a kiralandı. Bir sezon sonra takımına geri döndü. Maviler'in formasını 445 kez giyen başarılı futbolcu defans oyuncusu olmasına rağmen 37 gole de imza atmayı başardı.

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