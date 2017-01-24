Efsane geri dönüyor

Uzun zamandan beri golcü arayan Beşiktaş’tan Demba Ba bombası. Siyah-Beyazlılar, yaşadığı sakatlık sonrası Şubat ayında sahalara dönmesi beklenen ve “Geri dönmek istiyorum” diyerek kendilerine başvuran Senegalli forvetle el sıkıştı. Ba, önümüzdeki pazartesi günü İstanbul’a gelip sağlık kontrolünden geçecek. Beşiktaş, Shanghai Shenhua’nın 17 Temmuz 2016’da Shanghai SIPG ile oynadığı maçta sol ayak kaval kemiği kırılan 31 yaşındaki golcüyü sağlık kontrolünde bir sorun çıkmazsa kiralayacak. Çin kulübüne herhangi bir ücret ödemeyecek olan Siyah-Beyazlılar’ın sezon sonuna kadar kiralamanın yanı sıra sözleşmeye satınalma maddesi de ekleteceği ifade ediliyor. Yaklaşık bir ay önce koşulara başlayan Demba Ba, 2014-2015 sezonunda Beşiktaş forması altında 18’i,29 Süper Lig maçında olmak üzere toplam 44 karşılaşmada 27 kez rakip fileleri havalandırmıştı. Bir buçuk sene önce 13 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Shanghai Shenhua’ya transfer olan Ba için çok sevildiği Beşiktaşlı taraftarlarca besteler düzenlemişti.

Gelmesi sorunlar çıkarabilir

DEMBA kıncası var. Öncelikle Cenk Tosun Ba’nın gelmesinin iki sa- U bu gelişmeden, kendisi gelişirken olumsuz etkilenir. Ayrıca Ba’nın da uzun süren bir sakatlık sonrasında futbola döneceğini hesaplarsak, riskli bir transfer olur. Tek avantajı camia ve taraftar açısından motivasyon kaynağı sayılması. Bu kadarı yeter mi, orasını zaman gösterir.