Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Efsane kaptan Taner Korucu hayatını kaybetti

Anadolu Efes'in efsane kaptanı Taner Korucu hayatını kaybetti. Korucu, Anadolu Efes'in 1996 yılında kazandığı Korac Kupası'nın kadrosunda da yer almıştı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın eski kaptanlarından  Taner Korucu hayatını kaybetti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yayımlanan başsağlığı mesajında,  Taner Korucu'nun 54 yaşında vefat ettiği belirtilerek, "Merhuma Allah'tan rahmet,  ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

Bir süredir demans hastalığı nedeniyle tedavi gören Taner Korucu,  Anadolu Efes'in 1996 yılında kazandığı Korac Kupası'nın kadrosunda da yer  almıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'denize dökeriz' tehdidine cevap!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'denize dökeriz' tehdidine cevap!

Çamlıca Camisi'nin yüzde 80'ni tamamlandı

Çamlıca Camisi'nin yüzde 80'ni tamamlandı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA