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Başakşehir, Egemen Korkmaz'ı transfer ediyor

Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin ardından Egemen Korkmaz'ı da transfer ediyor.

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Süper Lig'de ilk yarıyı lider bitiren Medipol Başakşehir, yeşil sahaların ardından transferde de hızlı şekilde sonuç almaya devam ediyor.
 
İlk olarak Gençlerbirliği'nin yetenekli orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'yi transfer eden Medipl Başakşehir, bu kez savunmaya önemli bir takviye için önemli adımlar attı.
 
BAŞAKŞEHİR, EGEMEN KORKMAZ İLE ANLAŞTI
 
Başakşehir, Türkiye'de Bursaspor, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi takımlarda oynayan daha sonra İsviçre'de FC Will'de forma giyen Egemen Korkmaz ile masaya oturdu. Başakşehir, 34 yaşındaki defans oyuncusu ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.
 
Lider Başakşehir'in Egemen Korkmaz'ı transfer etmesinin ardından Galatasaray'ın gündemine gelen Yalçın Ayhan'ın takımdaki durumu merak edilirken, Başakşehir cephesinden bu konuda henüz fikir birliğine varılmadı. (Sporx)

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