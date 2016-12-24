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Egemen Korkmaz Galatasaray'ın kapısından döndü

Daha önce Bursaspor, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen Egemen Korkmaz, Galatasaray'a önerildi. Ancak Sarı-kırmızılılar yaşı nedeniyle transfere sıcak bakmadı.

  • Sabah
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Menajerler stoper arayışındaki Galatasaray'ın kapısını çalmaya başladı. Önerilen isimlerden teknik direktör Riekerink sakatlık geçmişini sebep göstererek Serdar Taşçı'yı veto etmişti.
 
Sarı-kırmızılı idareciler de İsviçre'den Türkiye'ye dönüş hazırlığında olan Egemen Korkmaz'a yaşından dolayı olumsuz yaklaştı ve gündemine almadı.
 
35 yaşına basacak Egemen'le Galatasaray'ın değil Rizespor'un ilgilendiği öğrenildi.

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