Egemen Korkmaz Galatasaray'ın kapısından döndü
Daha önce Bursaspor, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen Egemen Korkmaz, Galatasaray'a önerildi. Ancak Sarı-kırmızılılar yaşı nedeniyle transfere sıcak bakmadı.
- Sabah
Menajerler stoper arayışındaki Galatasaray'ın kapısını çalmaya başladı. Önerilen isimlerden teknik direktör Riekerink sakatlık geçmişini sebep göstererek Serdar Taşçı'yı veto etmişti.
Sarı-kırmızılı idareciler de İsviçre'den Türkiye'ye dönüş hazırlığında olan Egemen Korkmaz'a yaşından dolayı olumsuz yaklaştı ve gündemine almadı.
35 yaşına basacak Egemen'le Galatasaray'ın değil Rizespor'un ilgilendiği öğrenildi.
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