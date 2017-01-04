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Egemen Korkmaz resmen Başakşehir'de

Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Başakşehir, tecrübeli defans oyuncusu Egemen Korkmaz'ı kadrosuna kattı. Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda transferi gerçekleşen 34 yaşındaki futbolcu, 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

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Süper Lig'de ilk yarıyı yenilgisiz lider bitiren Başakşehir, tecrübeli futbolcu Egemen Korkmaz'ı 1.5 yıllığına kadrosuna kattı.
 
Süper Lig'de daha önce Bursaspor, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu Medipol Başakşehir ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.
 
Başakşehir formasıyla ilk pozunu veren Egemen turuncu beyazlı takımdan sezon sonuna kadar 600 bin lira alacak. Korkmaz, FC Wil'de 1.5 sezon oynadı ve 35 resmi karşılaşmada forma giydi. Korkmaz, bu karşılaşmalarda 4 gol kaydetti.
 
 

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