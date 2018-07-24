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Egemen Korkmaz, Süper Lig'in yeni ekiplerinden BB Erzurumspor ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, geçtiğimiz sezon Başakşehir forması giyen Egemen Korkmaz ile anlaştı.

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Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor transferde düğmeye bastı. Erzurumspor'dan savunmaya takviye geldi.

Erzurumspor, son olarak Medipol Başakşehir'de görev alan tecrübeli stoper Egemen Korkmaz ile anlaşma sağladı.

Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre; Egemen'in takımda Mert Nobre ve Burhan Eşer'den boşalan ağabeylik pozisyonu için transferini kısa sürede tamamlandığı öğrenildi.

(Ajansspor)

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