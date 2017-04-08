İtalyan yazar Mocciaro, Beşiktaş'ın gündemini Mandzukic'i değerlendirdi

Beşiktaş’ın transfer listesindeki Mario Mandzukic, gerek ortaya koyduğu performans gerekse kişiliği sebebiyle kulübü Juventus’ta taraftarların idol olarak gördükleri bir oyuncu haline geldi. İlk sezonunda yani geçen sezon iyi oynadı ama çok fazla gol (35 maçta 12 gol) atamadı. Ancak diğer oyunculara yardım etmesi ve diğer forvet Paulo Dybala’nın daha fazla gol atmasına destek olması, dikkat çekiciydi. Genellikle kirli işleri hep o yaptı. Sahada hep çalışkanlığıyla boy gösterdi. Bu sezon başında ise Juventus, forvet ihtiyacını Napoli’den Gonzalo Higuain’i alarak kapattı.

Hem savunma hem hücum

Mandzukic bu durumdan memnun olmasa da sustu ve yedek kulübesinde oturdu. Dybala’nın sakat olduğu dönemde Higuain’i çok iyi besledi ve Dybala sahalara döndüğünde ise o zamana kadar yıllardır 3-5-2 sisteminde oynayan Juve’de teknik direktör Massimiliano Allegri, sırf onun için sistemi değiştirip 4-2-3-1’e döndü. Higuain tek forvet olurken, onun arkasında Dybala, sağda Cuadrado ve solda da Mandzukic yer aldı. Daha ofansif bir düzene geçen Siyah-Beyazlılar’da Hırvat golcü, her şeyini sahada verirken, hem savunmaya hem hücuma destek verdi.

İnter’deki Eto’o gibi

Onun şu ana kadar gösterdiği performans bana, 2010’da Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Jose Mourinho’nun İnter’indeki Samuel Eto’o performansını hatırlatıyor. Onun takımda kalması, biraz da önümüzdeki sezon Allegri’nin takımda kalıp kalmayacağına bağlı. Eğer Allegri, Arsenal’e gider ve yeni hoca onu düşünmezse, Hırvat yıldız için her şey çok daha farklı gelişir.

Düzenli forma giymek istiyor

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını yürüten Siyah-Beyazlılar, Mario Mandzukic konusunda çalışmalara başladı. Geçen sezon da kulübün transfer gündemine gelen ancak transferi gerçekleşmeyen 30 yaşındaki futbolcu, Juventus’un Gonzalo Higuain takviyesi sonrasında Arjantinli yıldızın gerisinde kaldı. Bu sezon teknik direktör Massimiliano Allegri’den fazla forma şansı bulamayan ve daha çok kanat bölgesinde görevlendirilen Hırvat golcünün, bu sebepten dolayı kontratı 2019 yılında bitse de sezon sonunda sürekli oynayacağı bir ekibe transferine sıcak baktığı öğrenildi. Mandzukic, bu sezon 27 lig maçında 1929 dakika süre aldı.

Mitrovic’in menaceri çözecek

Ara transfer döneminde Hırvatistan ekibi Rijeka’dan 4.2 milyon Euro karşılığında Beşiktaş’a transfer olan Matej Mitrovic’in menaceri Ivan Cvjetkovic, aynı zamanda Mario Mandzukic’in de temsilciliğini yapıyor. Yönetimin, Mitrovic transferi sırasında iyi ilişkileri bulunduğu Cvjetkovic’le Mandzukic konusunda da görüşmelerini sürdürdüğü ve tarafların el sıkışmasının ardından Juventus’a resmi teklifte bulunulacağı bildirildi.

Değeri 10 Milyon Euro

Mario Mandzukic, bu sezon Juventus formasıyla 36 karşılaşmada görev yapıp rakip kaleyi 7 kez sarstı. Yıldız isim için Juve’nin belirlediği bonservis bedelinin 10 milyon Euro (39 milyon TL) olduğu konuşuluyor.