Arda Turan sakallarını ne zaman keseceğini açıkladı
Takım arkadaşı Ter Stegen'in '20 gole ulaşırsan sakallarını keser misin?' sorusuna yanıt veren Arda Turan, Şampiyonlar Ligi Kupası alırsam keserim yanıtını verdi.
Alman kaleci sosyal medya hesabından Arda'ya "20 gole ulaşırsan sakallarını keser misin?" diye sordu.
Milli futbolcu, Ter Stegen'in bu çağrısına aracında yaptığı canlı yayında cevap verdi. Arda, 20 gole ulaşınca değil ancak Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdığı zaman sakalını keseceğini açıkladı.
Arda Turan İspanya Kral Kupası çeyrek final rövanş maçında Real Sociedad ağlarına gönderdiği golle kariyerinin en skorer sezonuna ulaşmış oldu.
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