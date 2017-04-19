Son Dakika Haberleri E-gazete 19Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Volkan Demirel imzayı atarsa İtalyan efsane Gianluigi Buffon'u yakalamış olacak

2002'den beri Fenerbahçe forması giyen Volkan Demirel'in sarı lacivertli kulübe bir imza daha atması bekleniyor...

  • Milliyet
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başta 16 yılını dolduran Juventus efsanesi Buffon olmak üzere adını sembol oyuncular arasına yazdırmak isteyen tecrübeli file bekçisinin en azından bir yıl daha sarı-lacivertli formayı giymesi bekleniyor.

Fenerbahçe’de sözleşmesi sezon sonunda bitecek kaleci Volkan Demirel, en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertli takımda 2002 yılından beri forma giyen ve bu sezon 15. yılını dolduracak olan Volkan, camiada da adeta bir sembol oyuncu olarak görülüyor. Bunun ötesinde başarılı eldiven, Avrupa’da birçok ünlü meslektaşı gibi tarihe geçmeye hazırlanıyor. Başta 16 yılını dolduran Juventus efsanesi Gianluigi Buffon olmak üzere Volkan Demirel gibi örnekler dikkat çekiyor. Fenerbahçe’de kulüp içerisinde de bu durumu kabul görürken, tecrübeli kaptanın camiada artık simge isimlerden biri olduğu, kulübün değerlerini çok iyi bildiği ve artık sarı-lacivertli forma ile özdeşleştiği dile getiriliyor.

Mantıklı karar

Yeni sözleşme konusunda da en azından bir sezon daha yola devam edilmesi kararının mantıklı olacağı vurgusu yapılıyor. Sarı-lacivertli forma altında 5 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 3 TFF Süper Kupası kazanan Volkan, birçok başarıda da ön plandaydı. 2008’de Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ve 2013’te Avrupa Ligi yarı finalinde hep takımın en iyilerinden olan 35 yaşındaki eldiven, bu zaman kadar da 346 lig maçı, 492’de toplam maç sayısına ulaştı. 

Fenerbahçe tarihinde kendisine yer edinen Volkan, Avrupa’nın önemli kulüplerinde yer alan birçok kaleciyle beraber öne çıkıyor. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Derin Analiz - 18.04.2017

Derin Analiz - 18.04.2017

'Kurtlar Vadisi Vatan' film setinden kareler

'Kurtlar Vadisi Vatan' film setinden kareler

Hayır dedi diye propaganda yaptılar, ama o 'EVET' demiş

Hayır dedi diye propaganda yaptılar, ama o 'EVET' demiş

Kirli arabalara sanat çizdi

Kirli arabalara sanat çizdi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA