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Ekici'den özel açıklamalar! 'Asla Beşiktaş forması giymeyeceğim'

Devre arası transfer döneminin en çok konuşulan ismi Mehmet Ekici, 24 Spor Gecesi programı yorumcusu Gökhan Dinç'e çok özel açıklamalarda bulundu.

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Transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan Mehmet Ekici, geleceğine ilişkin çok özel açıklamalarda bulundu. Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yarıştığı yıldız futbolcu, 24 Spor Gecesi programı yorumcusu Gökhan Dinç'e konuştu.

Mehmet Ekici, hakkında çıkan transfer iddialarına ilişkin 'Asla Beşiktaş forması giymeyeceğim. Gerekirse sezon sonunu bekleyip bonservissiz Fenerbahçe'de oynayacağım' dedi.

Mehmet Ekici'nin bu sözlerinden sonra transferin nasıl şekilleneceği ise belirsizliğini koruyor.

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