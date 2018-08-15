Ekong Udinese'de

Bursaspor, Nijeryalı savunma oyuncusu William Ekong'un Udinese'ye transfer olduğunu açıkladı.

Bursaspor'dan yapılan açıklamada; ''Profesyonel Futbolcumuz William Ekong İtalya'nın Udinese Calcio takımına 3.3 Milyon Euro bedel karşılığında transfer olmuştur. 2017-2018 sezonu başında takımımıza katılan Ekong, Bursaspor forması altında 32 maça çıktı ve 2706 dakika sahada kalarak 3 gol kaydetti. William Ekong'a kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz.'' sözleri kullanıldı.