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Ekong Udinese'de

Bursaspor'un Nijeryalı defans oyuncusu William Ekong, 3.3 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Serie A ekibi Udinese'ye transfer oldu.

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Bursaspor, Nijeryalı savunma oyuncusu William Ekong'un Udinese'ye transfer olduğunu açıkladı.

Bursaspor'dan yapılan açıklamada; ''Profesyonel Futbolcumuz William Ekong İtalya'nın Udinese Calcio takımına 3.3 Milyon Euro bedel karşılığında transfer olmuştur. 2017-2018 sezonu başında takımımıza katılan Ekong, Bursaspor forması altında 32 maça çıktı ve 2706 dakika sahada kalarak 3 gol kaydetti. William Ekong'a kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz.'' sözleri kullanıldı.

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