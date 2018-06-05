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Ekpe Udoh'un Aziz Yıldırım tweetine taraftarlardan yağmur gibi cevap

Fenerbahçe Doğuş’un eski yıldızı Ekpe Udoh, başkanlık seçimi sonrası Aziz Yıldırım’ı unutmadı. Udoh'un Aziz Yıldırım tweeti olay oldu.

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Fenerbahçe‘de gerçekleştirilen “Olağan Genel Seçim” sonrası yeni başkan Ali Koç seçilirken, 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemi sona ermişti.

Fenerbahçe‘nin eski yıldızı Ekpe Udoh ise Aziz Yıldırım döneminin sona ermesinden sonra bugün kişisel twitter adresinden bir açıklamada bulundu. Eski başkanına teşekkür eden Ekpe, “Geçtiğimiz yıllar boyunca Türk sporu ve Fenerbahçe için yaptıklarından dolayı Aziz Yildirim’a çok teşekkürler. Adamsın ” yazdı.

Oynadığı dönem taraftarın en çok sevdiği isimler arasında yer alan Udoh'un bu tweeti sosyal medyada olay olurken, çok sayıda Ali Koç yanlısı Fenerbahçe taraftarı Epke Udoh'un paylaşımına cevap verdi. 

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