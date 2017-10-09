Ekvador'da Lionel Messi'yi polisler karşıladı

Lionel Messi Dünya Kupası'nı kaçırma riskiyle karşı karşıya... Güney Amerika Elemeleri'nde 6. sırada bulunan Sampaoli'nin ekibi Peru'nun gol farkıyla, Kolombiya'nın ise 1 puan gerisinde bulunuyor.

Bu kritik mücadele öncesinde Ekvador'a gelen Arjantin Milli Takımı'nı ise ülke polisi yoğun güvenlik önlemleriyle karşıladı. Dünya yıldızı oyuncuların şaşkınlıkları adeta gözlerinden okundu.

2001'den beri burada kazanamadılar!

Ancak bu önemli maçın Lionel Messi ve arkadaşları coğrafi anlamda da birçok zorluğu var. Çünkü Ekvador'la oynanacak bu maç deniz seviyesinin 2,782 metre üzerinde oynanacak ve Arjantin bu zor şartlarda en son 2001'de kazanabildi.

Jorge Sampaoli'nin takımı diğer maçların skorlarını da bekleyecek ancak ilk olarak Ekvador deplasmanında kazanmak zorundalar.