El Clasico saat kaçta? Real Madrid Barcelona maçı ne zaman hangi kanalda?

El Clasico saat kaçta başlayacak, Real Madrid Barcelona maçı ne zaman hangi kanalda? Futbolseverlerin adeta bir futbol şöleni olarak gördükleri Real Madrid Barcelona maçı için nefesler tutuldu. El Clasico ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? Real Madrid Barcelona maçının saat ve yayın bilgileri araştırılıyor. Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’yi karşı karşıya getirecek maç öncesi Barcelona çok formda. İki takım arasında bugüne kadar oynanan lig maçlarında, Madrid ekibi üstün taraf olarak öne çıkıyor. Yıldız oyuncular Barcelonalı Lionel Messi ile Real Madridli Cristiano Ronaldo arasındaki El Clasico rekabetinde ise Arjantinli yıldızın üstünlüğü bulunuyor. İşte, Real Madrid Barcelona maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda sorusunun yanıtı.

REAL MADRİD BARCELONA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Dünyanın en büyük karşılaşmaları arasında gösterilen ve milyonlarca futbolseverin merakla beklediği "El Clasico" heyecanı, bugün (23 Aralık) Santiago Bernabeu Stadı'nda TSİ 15.00'te başlayacak ve beIN Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak.

REAL MADRİD’TE SON DURUM

Bu sezon ligde istediği sonuçları elde edemeyen Real Madrid, ligin ikinci yarısına iddialı girmek için bu maçta mutlak 3 puanı hedefliyor. Lider Barcelona’dan bir maç eksiğiyle tam 11 puan geride bulunan Real Madrid, ligin dördüncü sırasında yer alıyor. Real Madrid bu maçı kazandığı takdirde lig adeta yeniden başlamış olacak. İki takım arasındaki 175'inci El Clasico mücadelesi, özellikle Real Madrid açısından daha fazla önem taşıyor. Real Madrid ligde oynadığı son maçta Sevilla’yı 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başarmıştı. Geçtiğimiz hafta ise FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nı kazanan Real Madrid moral bulmuştu.

BARCELONA’DA SON DURUM

La Liga’da fırtına gibi esen ve yoluna namağlup devam eden Barcelona ise bu deplasmanda puan farkının verdiği rahatlıkla sahaya çıkacak. Namağlup lider Barcelona, en yakın rakibi Atletico Madrid’in önünde, bir maç eksiği olmasına rağmen 5 puan farkla lider. Bu sezon oynadığı 16 maçta 13 galibiyet ve 3 beraberlik gibi bir istatistik yakalayan Katalan ekibinde yüzler gülüyor. Barcelona ligde oynadığı son maçta sahasında Deportivo’yu 4-0 gibi farklı bir skorla geçmişti.

REKABETTE SON DURUM

İki takım arasında bugüne kadar oynanan lig maçlarında, Madrid ekibi üstün taraf olarak öne çıkıyor. Bu müsabakaların 72'sini Real Madrid, 69'unu Barcelona kazanırken, 33 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Real Madrid 284, Barcelona ise 277 kez ağları sarstı.

İki takım arasında dostluk müsabakaları dahil tüm kulvarlarda oynanan karşılaşmalarda ise Katalan temsilcisi Barcelona, rakibinin önüne geçiyor. 269 karşılaşmanın 59'u beraberlikle sonuçlanırken, Barcelona'nın 111, Real Madrid'in ise 99 galibiyeti bulunuyor.

RONALDO MU MESSİ Mİ?

Yıldız oyuncular Barcelonalı Lionel Messi ile Real Madridli Cristiano Ronaldo arasındaki El Clasico rekabetinde ise Arjantinli yıldızın üstünlüğü bulunuyor. Messi, bugüne kadar Real Madrid filelerini 14'ü deplasmanda olmak üzere 24 kez havalandırarak bu alanda El Clasico rekorunu elinde tutuyor.

Ronaldo'nun ise Barcelona'ya karşı toplam 17 golü bulunuyor. Portekizli oyuncu, yarın fileleri bir kez havalandırması halinde efsane oyuncu Alfredo Di Stefano'nun Real Madrid formasıyla Barcelona'ya en çok gol atan oyuncu rekorunu egale edecek.