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Elazığspor - G.Saray maçını Kutluhan Bilgiç yönetecek

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında yarın yapılacak 5. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre kupada yarınki müsabakaların hakemleri şunlar:
 
12.00 Boluspor-Kayserispor: Özgüç Türkalp
12.00 Anagold 24 Erzincanspor-Tuzlaspor: Erkan Engin
14.00 İnegölspor-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
17.00 Atiker Konyaspor-Kızılcabölükspor: Ali Şansalan
17.45 Bursaspor-Akhisar Belediyespor: Serkan Tokat
19.45 Elazığspor-Galatasaray: Kutluhan Bilgiç 

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