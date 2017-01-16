Elazığspor - G.Saray maçını Kutluhan Bilgiç yönetecek
Ziraat Türkiye Kupası gruplarında yarın yapılacak 5. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre kupada yarınki müsabakaların hakemleri şunlar:
12.00 Boluspor-Kayserispor: Özgüç Türkalp
12.00 Anagold 24 Erzincanspor-Tuzlaspor: Erkan Engin
14.00 İnegölspor-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
17.00 Atiker Konyaspor-Kızılcabölükspor: Ali Şansalan
17.45 Bursaspor-Akhisar Belediyespor: Serkan Tokat
19.45 Elazığspor-Galatasaray: Kutluhan Bilgiç
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.