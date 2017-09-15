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Elazığspor Lamine Diarra'nın sözleşmesini feshetti

Elazığspor'la 8 Eylül’de sözleşme imzalayan Lamine Diarra'nın sözleşmesini, 6 gün sonra 14 Eylül’de karşılıklı anlaşarak feshettiği öğrenildi.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor’un, yeni sezon için anlaşmaya vardığı ve takımla antrenmanlara çıkan Lamine Diarra, sözleşmesini kulüple anlaşarak feshetti.

Kulübün TFF’ye verilen 25 kişilik A takım listesinde yer almasına rağmen Senegalli oyuncunun sözleşmesinin 14 Eylül 2017 tarihi itibariyle karşılıklı anlaşarak sona erdirdiği ortaya çıktı. Elazığspor Kulübü ile 8 Eylül’de sözleşme imzalayan Lamine Diarra’nın, 2. Elazığspor serüveni yalnızca 6 gün sürmüş oldu.

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