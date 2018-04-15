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Elazığspor, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti

Elazığspor - Adana Demirspor maçı! Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta mücadelesinde Hüseyin Kalpar'ın takımı Elazığspor ile Mustafa Uğur'un çalıştırdığı Adana Demirspor kozlarını paylaştı.

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Elazığ Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada Elazığspor 2-1'lik skorla kazandı. Maçın ilk devresinde gol sesi çıkmazken, Adana Demirspor'da Yiğitcan Erdoğan 54. dakikada tabelayı değiştiren isim oldu. 65 ve 70. dakikalarda Lamine Diarra, Elazığspor'un gollerini kaydetti.

Adana Demirspor'da Yiğitcan Erdoğan, yaklaşık 70 metreden attığı golle maça damga vuran isim oldu

Alınan bu sonucun ardından Elazığspor puanını 47'ye yükseltti. Adana Demirspor ise 37 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasonda Elazığspor sahasında Adanaspor ile karşılaşacak. Adana Demirspor evinde Erzurumspor'u konuk edecek.

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