Elazığspor, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti Elazığspor - Adana Demirspor maçı! Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta mücadelesinde Hüseyin Kalpar'ın takımı Elazığspor ile Mustafa Uğur'un çalıştırdığı Adana Demirspor kozlarını paylaştı.