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Elazığspor'a 8-1 kaybeden Manisaspor küme düştü!

Elazığspor'a 8-1 yenilen GM Manisaspor, Gaziantepspor'dan sonra Spor Toto 1. Lig'e veda eden 2. takım oldu.

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Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta mücadelesinde Hüseyin Kalpar'ın takımı Elazığspor ile Aytekin Viduşlu'nun takımı Manisaspor kozlarını paylaştı.
 
Elazığ Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Elazığspor 8-1'lik skorla kazandı. Elazığspor'un gollerini 7. ve 90. dakikalarda Tom, 15, 60 ve 87. dakikalarda Muhammed İldiz, 51'de Mehmet Yiğit, 72'de Lamine Diarra ve 78'de Sezgin Coşkun kaydetti. Manisaspor'un tek golünü 43. dakikada Kağan Bağış attı.
 
Alınan bu sonucun ardından Elazığspor puanını 44 yaparken, Manisaspor 15 puanda kaldı ve matematiksel olarak küme düştü. Gaziantepspor'un ardından lige veda eden ikinci takım oldular
 
Ligin bir sonraki haftasında Elazığspor deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak. Manisaspor deplasmanda Adana Demir ile karşılaşacak.

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