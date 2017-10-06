Elazığspor’da oynayan Bjarnason, kendisini hazır hissetmediği için İzlanda Milli Takımı'nda yer almadığını açıkladı

Bjarnason, Türkiye’nin güçlü bir takım olduğunu, ancak gönlünün Türkiye ve İzlanda’nın bir arada Dünya Kupası'na katılmasından yana olduğunu aktardı.

"Türkiye çok güçlü bir takım"

Türkiye-İzlanda karşılaşmasının büyük ve mücadele gücü yüksek bir maç olacağına vurgu yapan İzlandalı yıldız, “İki takım için de önemli bir maç. Ben İzlanda'lıyım ve kalbim İzlanda’dan yana. Türkiye ve Türk insanını gerçekten çok sevdim. İnşallah İzlanda ve Türkiye bir arada Dünya Kupası'nda boy gösterir. Skor olarak bir şey söyleyemem ama Türkiye’nin çok güçlü bir takım olduğunu biliyorum, özellikle kendi evinde. İnşallah güzel bir maç olur” dedi.

"Takımımı riske atmak istemedim"

Türkiye’nin, Premier Lig ekibi Everton’da forma giyen Gylfir Sigurdsson’a karşı önlem alması gerektiğine dikkat çeken Elazığspor’un başarılı futbolcusu, “Sigurdsson gerçekten iyi futbolcu. İyi ve ölü toplarda oldukça etkili. Defanstan iyi çıkan bir ekibimiz de var” ifadelerini kullandı.

Milli Takım kadrosunda yer almamasıyla ilgili de konuşan Bjarnason, “Sakatlığım ciddi değil ama bir ağrım vardı. Rize maçında bir darbe yemiştim. Kendimi yüzde 100 hazır hissetmediğim için takımımı riske atmak istemedim. Elazığ’da kalıp tedavime devam etmeyi tercih ettim. Çok büyük bir sakatlık değil” şeklinde konuştu.

Elazığspor’un TFF 1. Lig’deki performansı da değerlendiren Bjarnason, “Takımımız gerçekten bu zamana kadar iyi oynadı. Şu anda ikinci sıradayız. Elimden geleni takımıma vereceğim. Hem kendim hem de takımımın yukarılara tırmanması için elimden geleni yapacağım” diyerek sözlerini tamamladı.