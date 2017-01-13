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Elazığspor şehit polis Sekin'in kabrini ziyaret etti

TFF 1. Lig'de mücadele eden Elazığspor kafilesi, şehit polis memuru Fethi Sekin'in kabrini ziyaret etti.

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Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde bulunan şehit polis memuru Fethi Sekin'in kabrini ziyaret eden Elazığsporlu yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular, okunan Kuran-ı Kerim'in ardından Sekin için dua etti.

Kulüp Başkanı Sedat Karataş, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, futbolcularıyla gurur duyduğunu söyledi.

"Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile yapacakları maçın gelirinin şehidin ailesine bağışlanacağını tekrarlayan Karataş, "Oyuncularımız şehidimizin kabrini yerinde ziyaret etmek istediler. Vatan, millet sevdalısı böyle futbolculara sahip olduğumuz için gurur duyuyoruz. Tekrar şehidimize rahmet, ailesine sabır diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Onur Güney ise şehit polis Sekin'in kahramanlığı ile tüm Türkiye'ye örnek olduğunu dile getirdi.

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