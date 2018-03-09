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El-Gharafa, deplasmanda El-Sailiya'yı 3-0 mağlup ettiği maçta Sneijder 2 gol attı

Katar Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta El-Gharafa, deplasmanda El-Sailiya'yı 3-0 mağlup etti.

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Teknik direktörlüğünü Bülent Uygun'un yaptığı El-Gharafa, 20. hafta mücadelesinde El-Sailiya'ya konuk oldu.     

Wesley Sneijder ve Mehdi Taremi'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapatan El-Gharafa, Hollandalı yıldızın 90. dakikada bir kez daha fileleri havalandırmasıyla sahadan 3-0 galip ayrıldı.     

Bu galibiyetle El-Gharafa puanını 32'ye çıkarırken, El-Sailiya 25 puanda kaldı.

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