Elif Delişmen: Şampiyon oldum ama 2.5 puan yüzünden beni okuldan attılar

KADINLAR Boks’ta Avrupa Şampiyonası’nda ülkemize altın madalya kazandıran 48 kiloda yarışan sporcumuz Elif Delişmen yaşadıklarını ve duygularını AKŞAM’a anlattı: Beni haksızlıklar büyüttü. Türkiye seçmelerinde sürekli hakkım yendi. Yemekten kaldırıp, maça çıkardılar ama yine kazandım. Kabul etmediler, bir kez daha dövüştüm, yine galip geldim. Tam 3 kez aynı sporcuyla maç yaptırdılar. Hepsini de kazandım. Kesinlikle milli takım seçmelerinde kayırmalar oluyor. Ağırlık çalışmaktan ellerim kanadı. Her seferinde küllerimden doğdum. Hep Başkanım Mehmet Rıza Güleren’in yanına gidip ağlıyordum.

‘ELİF BU SENİN SON ŞANSIN’ DEDİM

Avrupa şampiyonasında kendi kendime, ‘Elif bu son şansın’ dedim. Bütün rakiplerimi tek tek araştırdım. Hocamla birlikte üzerine sürekli çalıştım. Odamda gölge boksu yaptım. Hocamın dediklerini uyguladım. Zaten tahmin ettiğimiz kişiler çıktı. Avrupa ve dünya şampiyonu sporcuları yenerek altın madalya kazandım. Bayrağımızı temsil ediyordum. Türk Milleti’ni temsil ediyordum. O gurur bana güç verdi.

DÜNYA ŞAMPİYONU DA OLACAĞIM

Şampiyona sırasında Zeytin Dalı Harekatı devam ediyordu. Türkiye’ye yapılanlar, milletimize yapılanlar kanıma dokunuyordu. Üst kattaki komşumuz bordo bereli, çok sevdiğim bir ağabeyim. Onlar için de dövüştüm. Bütün şehitlerimiz adına dövüştüm. Yenilen haklarım için dövüştüm. Babamın ve ailemin yüzünü kara çıkartmamak adına dövüştüm. Başardım. Şimdi mayısta dünya şampiyonası var. Orada da ülkeme altın madalya getirmek için çok çalışıyorum.