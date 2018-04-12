Elif Delişmen: Şampiyon oldum ama 2.5 puan yüzünden beni okuldan attılar
“Bu başarıda Zeytin Dalı Harekatı’nın etkisi çok oldu. Türk Milleti’ni temsil ediyordum. Bize yapılanlar kanıma dokunuyordu. Bütün şehitlerimiz için dövüştüm. Onlardan aldığım güçle Avrupa ve dünya şampiyonunu dövdüm.”
‘ELİF BU SENİN SON ŞANSIN’ DEDİM
Avrupa şampiyonasında kendi kendime, ‘Elif bu son şansın’ dedim. Bütün rakiplerimi tek tek araştırdım. Hocamla birlikte üzerine sürekli çalıştım. Odamda gölge boksu yaptım. Hocamın dediklerini uyguladım. Zaten tahmin ettiğimiz kişiler çıktı. Avrupa ve dünya şampiyonu sporcuları yenerek altın madalya kazandım. Bayrağımızı temsil ediyordum. Türk Milleti’ni temsil ediyordum. O gurur bana güç verdi.
DÜNYA ŞAMPİYONU DA OLACAĞIM
Şampiyona sırasında Zeytin Dalı Harekatı devam ediyordu. Türkiye’ye yapılanlar, milletimize yapılanlar kanıma dokunuyordu. Üst kattaki komşumuz bordo bereli, çok sevdiğim bir ağabeyim. Onlar için de dövüştüm. Bütün şehitlerimiz adına dövüştüm. Yenilen haklarım için dövüştüm. Babamın ve ailemin yüzünü kara çıkartmamak adına dövüştüm. Başardım. Şimdi mayısta dünya şampiyonası var. Orada da ülkeme altın madalya getirmek için çok çalışıyorum.
CUMHURBAŞKANIMIZLA TANIŞMAK İSTİYORUM'
ELİF Delişmen’in en büyük arzusu kazandığı altın madalyayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunmak. Bu konudaki arzusunu şöyle dile getiriyor: Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Madalyamı ona getirmeyi ve onunla görüşmeyi çok istiyorum. Umarım sesim duyulur.
'MADALYA ALDIM YİNE DE OKULDAN ATILDIM'
ELİF: Mehmet Ali Büyükhanlı Okulu’nda 11’inci sınıfta okuyordum. Okul Müdürü Mehmet Yeşilyurt, ‘Milli takım davet yazısını getir, senin arkandayım’ dedi. Şampiyon oldum ama 2.5 puan yüzünden beni okuldan attılar. Gençler Avrupa Şampiyonası’ndan 2 gün önce öğrendim atıldığımı. O moralle gittim. 3 yıl okula ara verdim. Şimdi Açı Koleji’nde akşam lisesinde okuyorum ve son senem. Hocalarım çok anlayışlı, eğitimimi spor programına göre planlıyorlar. ‘Sen bu alanda başarılısın. Devam et’ diye teşvik ediyorlar.
'GÜÇ BEYİNDEDİR MADDEDE DEĞİL'
ELİF yaşadığı kötü günleri şöyle anlatıyor: Psikolojik tedavi gördüm. En dipteydim, bir hiçtim. Zirveye çıktım. Şimdi herkes, ‘Elif biz sana inandık’ diyor ama aslında çok az inanan vardı. Kötü olunca kimse yüzüne bakmıyor. Dopingin performans artırdığına inanmıyorum. Gücün kaynağı iyi beslenme ve beynini iyi kullanmadan geçiyor.
'GÖRÜNCE İNANMIYORLAR'
SOSYAL yaşamımda hiç kavga etmem. Kendi halinde bir insanım. Zaten cüsseme bakıp ‘Sen nasıl boksörsün’ diyorlar. Annem de çok karşı çıkmıştı. Bu sporu yapmak isteyen kadınlara tavsiyem; vazgeçmesinler. Aileleri engel koyacak, ‘Başaramazsın’ diyecekler ama onlar da kararlı olsun. Önce kendi ayaklarının üzerine durmayı öğrenmelerini öneriyorum.
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