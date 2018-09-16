Elif Elmas: 3 puanı takım halinde kazandık
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Elif Elmas, Konyaspor maçında 3 puanı getiren golü anlattı.
Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 1-0 mağlup ettiği mücadelede galibiyet golünü kaydeden Elif Elmas, karşılaşmanın ardından konuştu.
Maçı değerlendiren Elif, "3 puanı takım halinde kazandık, istediğimiz 3 puandı. Ben de gol attığım için mutluyum ama takım kazandığı için daha da mutluyum. İnşallah bu yolda beraber ilerleyeceğiz" dedi.
Kısa süre içinde birçok maça çıkacakları hatırlatılan genç oyuncu, "Zamanımız yok ama elimizden gelen en iyi şekilde hazırlanıp, maçlarımızdan 3 puanla dönmek istiyorum. Yeni oyuncular var ama zamanla her şey olacak" yorumunu yaptı.
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